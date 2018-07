Koncert rykker udendørs

Phil Wiggins spiller i Kilden på tirsdag. Foto: Pressefoto

BRØNDBY. Stor amerikansk bluesmand besøger Kulturhuset Kilden i Brøndbyøster tirsdag den 31. juli

Af Jesper Ernst Henriksen

Sommerens fantastiske vejr giver nye muligheder. Derfor afholder Kulturhuset Kilden for første gang en koncert på plænen foran huset. Det sker, når den amerikanske mundharpespiller Phil Wiggins kigger forbi Brøndbyøster tirsdag den 31. juli kl. 19.30. Og kigger forbi skal næsten tages bogstaveligt, for Phil Wiggins mellemlander i København på vej til Urkult Festivalen i Sverige, hvor han skal spille alle dage efterfølgende. Både i Sverige og på Kilden spiller Wiggins sammen med den amerikanske singer-songwriter George Kilby jr.

Phil Wiggins har været en del af den amerikanske blues-verden i mere end 40 år og har modtaget et hav af prestigefyldte priser i hjemlandet. Sammen med den tidligere makker John Cepas opnåede Wiggins anerkendelse i bluesverdenen, og de spillede over hele verden fra store steder som Carnegie Hall til små spillesteder og klubber. Wiggins har udgivet mere end et dusin anmelderroste albums. Han er den mest prisbelønnede mundharpespiller, som amerikansk blues har at byde på.

Koncerten arrangeres i samarbejde med Mac Donald Pub.

I tilfælde af regn rykkes koncerten ind i kulturhusets foyer.