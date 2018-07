Leg og klatring i Rådhusparken

Der er sat en ny midlertidig klatreskov op i Rådhusparken i Glostrup. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Hen over sommeren bliver Rådhusparken et nyt udflugtsmål for alle, der kan lide at klatre og lege

Af Heiner Lützen Ank