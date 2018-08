Martin Nielsen, tidligere borgmester i Glostrup, er død

GLOSTRUP. Martin Nielsen, der fra 1971 til 1983 var borgmester i Glostrup Kommune valgt for Socialdemokratiet, døde den 21. juli. Dette er Socialdemokratiets mindeord.

Vi har fået besked om, at fhv. borgmester Martin Nielsen er afgået ved døden lørdag den 21. juli 2018. Martin blev 90 år.

Han bisættes fra Øster-vangkirken tirsdag den 31. juli 2018, kl. 13.30.

Citat fra bogen Glostrup Boligselskab 1943-1993 skrevet af Egon Funch:

Martin Nielsen blev født den 7. november 1927 i Smidstrup syd for Vejle. Tre dage efter sin konfirmation kom han ud at tjene, og senere kom han i lære som mejerist, men det var først, da han efter militærtjenesten fik ansættelse som reservepostbud i København, at hans løbebane begyndte at tegne sig. Tillidsmand, fællestillidsmand, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Postforbund – det var stadier på hans vej. Martin flyttede til Glostrup i 1956.

Da udnævnelsen til borgmester kom, var hans officielle stilling overpakmester, men han var heldagsbeskæftiget som næstformand i postbudeforeningen. Hans smidighed som forhandler var eminent, og for så vidt var han glimrende udrustet til at blive borgmester, men det var der ikke mange, der havde nogen anelse om. Ved kommunalvalget i 1970 havde han kun fået 71 personlige stemmer, hvilket ikke var bemærkelsesværdigt. Af de 71 vælgere, der havde sat kryds ved ham, var der måske ingen, der anede, at de havde stemt på byens kommende førstemand.

Hurtigt stod det imidlertid klart, at han som borgmester befandt sig i sit rette element – og befandt sig strålende. På det konstituerende møde i kommunalbestyrelsen indbød han de andre partier til et vidtgående samarbejde. Overalt hvor det var muligt, tilstræbte han bred enighed for at finde frem til de bedste løsninger.

Tretten år sad han i borgmesterstolen, og laurbær høstede han. Hans feltherretalent under ”Slaget om Avedøre” vil sent blive glemt.

Den 1. marts trådte han tilbage som borgmester for at blive direktør for Glostrup Boligselskab.

Ære være hans minde.

Socialdemokratiet i Glostrup.