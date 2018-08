Masser af guld på hjemmebane

Her vinder Victor Schultz-Sørensen DM i slalom på vandski. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Fra torsdag til søndag var Vallensbæk Vandskiklub værter for Danmarksmesterskabet i vandski. Det blev fire dage med perfekt vejr til vandskiløb og masser af medaljer til værterne

Af Jesper Ernst Henriksen

17 guldmedaljer, 6 sølv og 3 bronze kunne Vallensbæk Vandskiklub notere sig efter i fire dage at have været værter for Danmarksmesterskabet i Vandski. Torsdag og fredag var afsat til konkurrencer i aldersklasser, det vil sige børn og old boys. Lørdag og søndag var det alle mod alle, og her var mange af de samme på vandet igen. For eksempel var en af finalisterne i kvindernes hop-konkurrence kun ti år gammel.

Tre konkurrencer

I vandskisporten er der tre discipliner. Slalom, hvor det gælder om at komme rundt om nogle bøjer. Bådens hastighed og linens længde er afgørende for antallet af point.

Trick, hvor vandskiløberen på en tur fem og tilbage på søren skal lave så mange forskellige tricks som muligt. Hvert korrekt udført trick giver et forudbestemt antal point.

Hop, hvor hver hopper har tre forsøg og det længste hop vinder.

I dommerteltet sidder og står flere dommere, der måler og tæller, hvor mange point vandskiløberne får. Da det kan være så godt som umuligt at se på afstand, om tingene er korrekt udført, er der opsat masser af kameraer langs banen og dommerne har mulighed for at se langsomme gengivelser af det hele. Det hele bliver dog bedømt ud fra objektive kriterier.

Kørte sikkert

En af dem, der vandt guld, var Victor Schultz-Sørensen fra Vallensbæk Vandskiklub, der blev Danmarksmester for herrer i slalom.

– Det er fedt, selvfølgelig. Jeg havde håbet på det, og det er jo heller ikke første gang. Jeg tror det er 7. gang jer er Danmarksmester. Jeg er også blevet nummer to fire gange til EM, siger han.

Han havde været bedst i kvalifikationen lørdag og havde derfor fordel af at starte sidst i finalen søndag.

– Det handler om at slå de andre. Hvis de andre står godt, så skal man tage nogle risikoer. De andre havde ikke lavet så vilde resultater, så jeg kunne køre den forholdsvis sikkert. Det var ikke mit bedste løb målt på point overhovedet, men det var nok til at vinde, og det var det afgørende, sagde han efterfølgende.

Han havde haft et glimrende VM.

– Vi var heldige, at der ikke var noget vind i dag, siger han.

Fantastisk DM

Arrangørerne var også rigtigt godt tilfredse med Danmarksmesterskabet.

– Det er gået fantastisk. Vallensbæk er Nordeuropas Florida i de her dage. Når vi står på vandski, så kan vi ikke få sol, varme og vindstille vejr nok. Vi har de mest ideelle forhold her i Vallensbæk. Vi har en perfekt sø til Vandskiløb og vi har investeret meget i det tekniske udstyr som master til kameraer ude på øen i søen, siger Johan Høgh Sørensen, formand for Vallensbæk Vandskiklub.

Han roser også samarbejdet med Vallensbæk Kommune, der blandt andet havde stillet telte, borde og stole til rådighed til konkurrencen.

– Vi havde en del søgræs i søen op til konkurrencen. Båden skal kunne holde en konstant og ret høj hastighed, og det kan ikke lade sig gøre, hvis skruen sætter sig fast i søgræs. Men de var rigtigt hurtige til at komme ud og høste det hele, siger formanden.

På strandene og i mange søer er der badeforbud på grund af alger, men det genere ikke vandskiløberne.

– Vi lukker bare munden, når vi falder i vandet, siger han.