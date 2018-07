Møde om tryghed

Der har netop været møde om, hvordan trygheden på Stationstovet kan styrkes. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Kommunen, politiet, beboerrepræsentant og erhvervsdrivende mødtes for nylig for at tale om tiltag, der skal fastholde trygheden på Vallensbæk Stationstorv via styrket samarbejde

Af Heiner Lützen Ank