Mulighed for at skabe gobeliner

Streetkunstneren Stine Hvid har tidligere udsmykket i Multiparken i Hvissinge. Nu skal hun lave Glostrup Gobeliner. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Hvad betyder Glostrup for dig? Sådan spørger Glostrup Kommune borgerne i de kommende uger. Svarene skal danne grundlag for Glostrup Gobeliner malet af streetkunstner Stine Hvid

Streetkunstneren Stine Hvid skal lave en række Glostrup Gobeliner.

Værkerne skal pynte det hegn, der skærmer mod nedrivningen af det tidligere posthus på stationspladsen i Glostrup.

Borgere kan tænke med

Forlægget for det kommende kunstværk er Dronningens Gobeliner på Christiansborg.

Glostrups Gobeliner vil have fokus på de ting, som borgerne i dag kan huske eller anser for at være noget særligt for Glostrup.

Derfor inviterer Glostrup Kommune borgerne til at komme med idéer til enkeltelementer i motiverne.

Med udgangspunkt i de indkomne forslag skal Stine Hvid omsætte følelser og tanker i billeder, der indfanger Glostrups ånd.

Borgerne har mulighed for løbende at aflevere deres ideer på mail til Glostrup Kommune. I løbet af juli arrangeres der workshops på biblioteket og i Glostrup Shoppingcenter, hvor borgerne kan tegne deres ideer. Derudover vil der i Borgerservice på Glostrup Rådhus og i Byhistorisk Hus blive sat tavler op, så man også der kan tegne sine tanker.

Værkerne bliver skabt direkte på hegnet i løbet af august og skal pryde hegnet ind mod Glostrup stationsplads til ultimo september. Derefter vendes hegnet, så værkerne kan ses af de mange togpassagerer, der passerer Glostrup hver dag.

Kender Glostrup

Stine Hvid er internationalt anerkendt streetkunster og grafisk designer med mange projekter bag sig.

I Glostrup er hun kendt for værket i Multiparken i Hvissinge, hvor hun fortolkede de unge i Hvissinges fortælling om Glostrup.

FAKTA

Mandag den 16. juli kl 10-11.30 på Glostrup Bibliotek og torsdag den 19. juli 14-17 i Glostrup Shoppingcenter bliver der afholdt borgerworkshops.

Input i form af tegninger, beskrivelser m.m. sendes til Glostrup Kommune på kultur@glostrup.dk .

Input på papir indleveres i receptionen på Glostrup Rådhus eller i Byhistorisk hus mærket Gobeliner. Begge steder er der opstillet tavler til at tegne og skrive input på.

Se åbningstider www.glostrup.dk og www.byhistoriskhus.dk

Input skal være indleveret senest 1. august.