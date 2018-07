Nedrivning først i 2020

Det bliver tidligst i maj 2020, nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand går i gang. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse i Brøndby Strand går først i gang i 2020

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uges udgave af Folkebladet skrev vi, i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af det såkaldte skema A, at nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse ville begynde i 2019.

En dato, der fremgik af mødematerialet til det seneste kommunalbestyrelsesmøde. Det viser sig imidlertid nu, at det er en fejl.

For nedrivningen begynder ikke tidligst til maj 2019, men først et år senere, altså maj 2020.