Ny asfalt skal reducere støj

Der er kommet ny asfalt på Park Allé. Det skal reducere støjen. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. I juli har to nye strækninger i Brøndby Kommune fået støjdæmpende asfalt. Det skal reducere trafikstøjen

Af Heiner Lützen Ank

De store maskiner har været i gang med at lægge ny asfalt ud på Park Allé mellem Højstens Boulevard og Brøndbyvester Boulevard og på strækningen Strandesplanaden fra Vallensbæk Kommune og til Brøndbyvester Strandvej.

Arbejdet med at lægge støjdæmpende asfalt afsluttes i løbet af juli og vil i gennemsnit betyde en reduktion af støjen på to decibel, hvilket svarer til at reducere med cirka en fjerdedel.

Den nye asfaltbelægning, der begrænser støjen fra trafikken, er et af Brøndby Kommunes konkrete tiltag i Støjhandlingsplanen, der har til formål at reducere antallet af boliger i Brøndby, der lider under støjbelastning.

Den støjdæmpende asfalt bliver lagt på udvalgte strækninger, hvor hastighedsbegrænsningen er over 50 km/t, da den her har den største effekt.