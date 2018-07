Ny chef for Glostrups børn

Jonas Wittendorff bliver ny chef for Center for Dagtilbud og Skole i Glostrup Kommune. Foto: Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Økonomiudvalget i Glostrup Kommune har besluttet at ansætte Jonas Wittendorff som ny chef i Center for Dagtilbud og Skole

Af Jesper Ernst Henriksen

Jonas Wittendorff kommer til Glostrup fra en stilling som leder af læringskonsulenternes inklusionsteam i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Herfra har han gennem fire års ansættelse ledelseserfaring med udviklingen af øget inklusion på skole- dagtilbuds-, og fritidsområdet i kommunerne. Forud for dette har Jonas Wittendorff været konsulent i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, udviklingskonsulent i Holbæk Kommune samt henholdsvis afdelingsleder og lærer på Stenlille Skole i Sorø Kommune.

Borgmester John Engelhardt (V) udtaler i forbindelse med ansættelsen af Jonas Wittendorff:

– Jeg er meget tilfreds med, at vi ud af et rigtigt godt ansøgerfelt har ansat en centerchef med en stærk ledelsesmæssig og faglig profil. Jonas Wittendorff kommer med sin ligefremme facon til at passe godt ind i ledelsen i Glostrup, og han er den rette til at sikre den fortsatte udvikling af den faglige kvalitet på daginstitutioner og Glostrup Skole.

Om sit nye job siger Jonas Wittendorff:

– Glostrup Kommune er en ambitiøs kommune på børnenes vegne – både i dagtilbud og skole. Det passer utrolig godt til min tilgang til arbejdet, og jeg glæder mig til at bidrage til det vigtige arbejde med at skabe de bedste betingelser for trivsel, udvikling og læring for alle børn i Glostrup. I ansættelsesudvalget har jeg mødt engagerede politikere, ledere og medarbejdere, og jeg glæder mig til at komme tættere på dem og på de områder, vi skal samarbejde om.

Jonas Wittendorff blev valgt ud af et felt på 33 ansøgere. Han tiltræder i Glostrup Kommune 1. august 2018.