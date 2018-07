Ny kunst i Kilden

Kunstneren by Berry udstiller i august i Kilden. Foto: Liz Berry

BRØNDBY. Onsdag i næste uge er der fernisering på en ny udstilling i Kulturhuset Kilden, hvor Brøndby Kunstforening udstiller kunstneren by Berry

Af Jesper Ernst Henriksen

I august er det kunstneren by Berry, der er udstillet af Brøndby Kunstforening i Kulturhuset Kilden. Bag kunstnernavnet står personen Liz Berry. Hun fortæller om sig selv.

– Jeg er født og uddannet i England og startede min kunstkarriere med et 2-årigt grundkursus i Fine Art (Kunst). Efterfølgende tog jeg en 3-årig BA i Science and Natural History Illustration (Videnskabelig og naturhistorisk illustration). I over 25 år har jeg produceret ultrarealistiske medicinske illustrationer til bøger, magasiner og online-platforme, siger hun.

I de seneste tre år har hun også lavet kunst.

– Jeg leger med det dynamiske forhold mellem mennesker og dyr, og binder det hele sammen med et kreativt tvist og et bevidst budskab. Metodemæssigt begyndte jeg med akvareller, og siden kastede jeg mig over akrylmaling, som er let at arbejde med og passer godt til mine teknikker. Jeg kan lide at arbejde med alle medier, og jeg benytter ofte Photoshop til at lege med sjove ideer og kompositioner. Jeg er landet et sted, hvor jeg holder fast i den anatomiske og næsten fotorealistiske illustrationsstil men kombinerer det med en drømmeverden – en linje til det underbevidste, siger hun.

Udstillingen bliver hængt op mandag den 30. juli og der er officiel fernisering onsdag den 1. august klokken 17.30 i Kulturhuset Kilden, hvor Brøndby Kunstforening giver et glas og lidt snacks. Kunstneren vil være til stede. Udstillingen bliver taget ned fredag den 31. august om morgenen.