Rettelse og tilføjelse: Biografen betaler halvdelen af wc

GLOSTRUP.

Af Jesper Ernst Henriksen

Vi skrev i forrige uge om de nye toiletter i Glostrup Bio. Her skrev vi, at de kostede en million, og at tilskuddet fra Glostrup Kommune til Glostrup Bio blev reduceret tilsvarende. Det er ikke korrekt. Det er kun halvdelen af beløbet, der bliver reduceret i tilskuddet. Biografen har fået lov til at bruge op til en million kroner på de nye toiletter. Bruger de det, vil tilskuddet til Glostrup Bio blive reduceret med 100.000 kroner om året i fem år. Bruger de mindre, bliver reduktionen i tilskuddet tilsvarende mindre. Tilskuddet til Glostrup Bio udgør før reduktionen 500.000 kroner om året, hvilket er det maksimalt tilladte i følge Biografloven. Biografen betaler markedsleje til Glostrup Kommune.

Vi beklager fejlen