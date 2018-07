Ridning på skoleskemaet

Fire ryttere fra Sportsrideklubben Vallensbæk vandt for nylig Elev Cup. Nu får eleverne fra Vallensbæk skole hest på skemaet. Foto: Karina Pedersen

VALLENSBÆK. 5. klasserne på Vallensbæk Skole får nu mulighed for at have ridning i idrætstimerne

Af Heiner Lützen Ank

– Vi er den første folkeskole og ridecenter i landet, der har sat fokus på ridning og idræt og lavet en partnerskabsaftale, hvor alle elever på 5. årgang får 7-8 gange ridning i løbet af skoleåret, fortæller Mark Stahlfest, afdelingsleder på Vallensbæk Skole.

Det nye tiltag blev markeret for nylig med et besøg fra Vallensbæk Ridecenter til fællessamlingen på Vallensbæk Skole.

– 500 elever og voksne var vidne til, at en pony kom på besøg og leverede frisklagt hestepærer på gulvet, mens vi sang Vi er røde, vi er hvide for at støtte fodboldlandsholdet i Rusland. Jublen ville ingen ende tage, siger Mark Stahlfest.

Projektet er et led i ønsket om at give skolebørnene mere motion, bevægelse og idræt i hverdagen på skolen.