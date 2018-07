Rocker må ikke opholde sig i dele af Brøndby

BRØNDBY. Et 32-årigt prøvemedlem af Bandidos er af Retten i Glostrup blevet idømt fire og et halvt år års opholdsforbud i samtlige Bandidos-klubhuse i Danmark samt forbud mod at komme i bestemt dele af Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uge blev de nye regler i Straffelovens paragraf 79a om opholdsforbud taget i anvendelse på denne måde for første gang.

Den nye paragraf blev brugt i en sag, hvor en rocker var tiltalt for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol i Brøndby i april i år.

Den 32-årige blev idømt to og et halvt års fængsel i den forbindelse, og kan altså samtidig påregne ikke at må besøge Bandidos’ klubhuse i hele landet de næste fire og et halvt år.

– Jeg er meget tilfreds med dommen. Den fastslår, at vi kan bruge dette nye værktøj direkte mod rocker/bandemedlemmer, siger senioranklager Peter Rask.

Den 32-årige blev samtidig idømt opholdsforbud i dele af Brøndby Kommune. Et område, der blandt dækker Brøndbyøster Torv og Brøndbytoften.

Den dømte modtog dommen.