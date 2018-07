Ruth kan noget med virksomhed og netværk

Ruth Cording (th), der driver virksomheden Økotaste, har netop haft besøg af borgmester Kent Max Magelund og erhvervskonsulent Eva Vejdik Gottlieb. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Ruth Cording, der driver virksomheden Økotaste, har netop haft besøg af Kent Max Magelund, der en gang om måneden besøger en lokal Brøndbyvirksomhed

Af Heiner Lützen Ank

I foråret modtog Ruth Cording, der driver virksomheden Økotaste, Erhvervssammenslutningens Netværkspris for 2018. En pris, som bliver uddelt på den årlige generalforsamling.

Den nystiftede pris bliver givet til et medlem, der har været opsøgende og imødekommende overfor gæster og nye medlemmer og som har stillet sit eget netværk til rådighed for at hjælpe andre.

En egenskab hos Ruth Cording, som Kent Max Magelund (S), borgmester, også pegede på, da han for nylig besøgte Ruth Cording.

– Ruth har en spændende, lokal virksomhed og solid erfaring med køb, salg og logistik. Og så har hun det personlige drive og den imødekommenhed, jeg forestiller mig kræves, når man er selvstændig og både skal kunne tage initiativ, ansvar og sætte gang i ting af egen drift.

Månedlige besøg

Kent Max Magelunds faste månedlige virksomhedsbesøg, der skal udbygge dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv, foregik denne gang naturligvis hos Ruth Cording fra Økotaste. Dels på Ruths hjemmeadresse i Brøndby Strand, dels på hendes lager i Avedøre Holme.

Her importerer hun økologiske specialiteter og delikatesser til primært specialfødevarehandelen og restaurationsbranchen og har gjort det siden 2011.

Hendes kunder tæller blandt andet Magasins Mad & Vin, Menu, hotel-kæder og kantiner.

Ja, sågar Kongehuset nyder hendes økologiske pesto og oliven.

– Det er en positiv oplevelse at komme ud og høre mere om virksomhedernes succeser og udfordringer og møde de engagerede erhvervsfolk. Det giver mig et indblik, jeg ikke ville få hjemme bag skrivebordet. Derfor prioriterer jeg også at få de faste månedlige virksomhedsbesøg i min kalender, så jeg i løbet af et år kommer rundt i kommunen, både til store og små virksomheder, til en snak om, hvilke ønsker og behov erhvervslivet og den enkelte virksomhed har til kommunen, siger Kent Max Magelund.

Det vigtige netværk

Ruth Cording var da heller ikke sen til at indvie borgmesteren og erhvervskonsulenten i sine planer for hendes enkeltmands-virksomhed.

– Det er en positiv oplevelse, at borgmesteren tager sig tid til at komme ud og høre mere om de lokale virksomheder. Og jeg fortæller jo hjertens gerne om Økotaste, hvor jeg arbejder aktivt med udviklingen af og målsætningen om et øget udbud af økologiske specialiteter og delikatesser, fortæller Ruth Cording, der ikke lægger skjul på sit ønske om at udvide virksomheden.

Det var netop ønsket om at udvide Økotaste med flere lokale kunder og gerne flere ansatte, der var bevæggrunden for, at Ruth fandt frem til Erhvervssammenslutningen, som er et netværk for virksomheder i Brøndby, Glostrup, Vallensbæk og Albertslund, som baner vejen for nye kunder og potentielle samarbejdspartnere.

Her fandt Ruth Cording netop det professionelle, men afslappede netværk, hun søgte efter og hendes aktive deltagelse i netværket har altså nu også indbragt hende årets netværkspris.