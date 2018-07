Sæsonafslutning for fuld orgelmusik

Katrine Immerkjær Kristiansen er organist ved Brøndby Strand Kirke og drivkraft bag Orgelklubben, der skal introducere orglet til børn og unge. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Tirsdag var der orgelkoncert i Brøndby Strand Kirke. På orgelbænken sad otte elever og Katrine Immerkjær Kristiansen. Når hun ikke spiller på det lokale orgel er hun rundt i landet for at udbrede glæden ved det store instrument

Af Heiner Lützen Ank

– Velkommen til koncert. I dag skal vi høre, hvad vi har arbejdet med i undervisningen i løbet af året, og I kan glæde jer til at høre meget forskellig musik.

Katrine Immerkjær Kristiansen, organist ved Brøndby Strand Kirke, byder elever, forældre og bedsteforældre velkommen til sæsonafslutningen på den orgelundervisning, der er en fast del af hendes stilling, og som gerne skal vise børnene, at et kirkeorgel er et instrument ud over det sædvanlige.

Nynne sætter sig som den første til rette på orgelbænken ved siden af Katrine Immerkjær Kristiansen og snart har den lille pige fyldt det store rum med kraftige toner.

Som en and

Nynne og Vilma er de yngste af Katrine Immerkjær Kristiansens elever, og de kan godt lide at få lov til at spille på det store instrument, fortæller Nynne:

– Man kan spille mange forskellige sange. Det kan jeg godt lide.

Og ikke alene kan man spille mange forskellige sange, man kan også får orglet til at sige mange forskellige lyde tilføjer Wilma:

– Man kan få det til at sige som en and. Det er meget sjovt.

Nynne, Wilma og de øvrige elever øver ved orglet en gang om ugen. Men ind imellem skal der øves derhjemme, fortæller Nynne:

– Man kan godt spille på et klaver eller et elorgel, når man er hjemme hos sig selv. Men det er sjovt at prøve det af på det store orgel.

Et er træning, noget andet er underviseren, og her er eleverne i gode hænder, er Nynne og Wilma enige om:

– Katrine er rigtig dygtig. Det er sjovt at spille sammen med hende.

Introducerer til børnene

Katrine Immerkjær Kristiansen har siden foråret 2015 været organist ved Brøndby Strand Kirke, og siden hun som 7-årig første gang satte sig ved et elorgel, har musikken været en væsentlig del af hendes liv.

Af den grund uddannede Katrine Immerkjær Kristiansen sig også først på kirkemusikskolen i Løgumkloster og blev efterfølgende optaget på Musikkonservatoriet i Esbjerg.

Studierne i Esbjerg supplerede hun med undervisning i Hamborg og København, og i København begyndte en idé at spire frem for Katrine Immerkjær Kristiansen, nemlig idéen om at starte orgelklubber for børn og unge, så de kunne lære det store instrument at kende.

En idé der i første omgang blev ført ud i livet i København, men som nu introducerer børn over hele landet til orglet.

– Danmark er et orgelland med en stolt tradition for orgelmusik og orgelbyggeri. Jeg vil derfor gerne vise dette store instrument frem til børn over hele landet, så de kan lære det at kende.

Da Katrine Immerkjær Kristiansen blev ansat ved Brøndby Strand Kirke, var menighedsrådet godt klar over, at de ansatte en organist med et stort engagement, en stærk faglig stolthed og en enorm appetit på at give glæden videre til børn.

Derfor gjorde de simpelthen orgelundervisningen af børn til en del af Katrine Immerkjær Kristiansens stilling.

– Undervisningen blev simpelthen en fast del af mit arbejde, og det er jeg meget glad for. På den måde passer det perfekt sammen med arbejdet i Orgelklubben. Jeg har, siden Orgelklubben startede, vist orgler frem for cirka 3.000 børn, så det er mange, der har fået mulighed for at se dette store instrument.

Et orgel hører naturligt hjemme i en kirke, derfor er det også i stor stil kirkemusik, der lyder fra orglet i Brøndby Strand Kirke og alle andre kirker. Men instrumentet kan mere, fortæller Katrine Immerkjær Kristiansen:

– Som vi hører ved koncerten i dag, så kan man spille mange forskellige former for musik.

De ringer vi spiller

Katrine Immerkjær Kristiansen spiller på et instrument, der, selvom det er verdens største, let kommer til at leve et skjult liv. Fordi det er bundet til en bestemt bygning. Det er denne afstand, Katrine Immerkjær Kristiansen ønsker at minimere med Orgelklubben og undervisningen af børn og unge.

Men det er ikke kun orgelverden, Katrine Immerkjær Kristiansen ønsker at introducere for omverden.

Det samme gør sig gældende med det klokkespil, der findes i Brøndby Strand Kirke.

Således var Katrine Immerkjær Kristiansen ikke klar over, da hun blev ansat, at Brøndby Strand Kirke har et orgelspil. Men da det stod klart for hende, lærte hun at spille på det også, og siden da har hun hver sommer holdt en række klokkespilskoncerter.

Blandt andet i løbet af juli måned, fortæller Katrine Immerkjær Kristiansen:

– Igennem juli måned er der koncert hver lørdag. Den sidste koncert kalder vi De ringer, vi spiller. Her kan man sætte sig på græsset udenfor kirken, så får man en liste udleveret og så kan man ringe og ønske et nummer. Det bliver helt sikkert meget sjovt.

Giver det videre

Nynne har spillet. Det samme har Wilma og flere af de andre børn. Nogle skal hjælpes i gang, andre skal have vist en node midt i stykket. Men hver gang en ny elev har afsluttet sit lille stykke af koncerten bliver der klappet af tilhørerne.

Ved siden af står Katrine Immerkjær Kristiansen og klapper med og glæder sig over, at endnu et barn har lokket toner ud af det instrument, hun mener, ikke alene er det største i verden, men også det bedste.

FAKTA

Hver lørdag i juli er der kl. 12 klokkekoncert i Brøndby Strand Kirke. Den sidste, den 28. juli, er en ønskekoncert. Man kan læse mere om koncerterne og Orgelklubben på Brøndby Strand Kirkes hjemmeside