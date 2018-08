SF har valgt Folketingskandidater

Jonas Madsen og Niels Christian Berkholt er de lokale kandidater fra SF til Folketingsvalget. Foto: Mogen Mathiesen

HELE OMRÅDET. På et møde i Glostrup Fritidscenter blev rækkefølgen på Socialistisk Folkepartis kandidater til Folketinget i Københavns Omegns Storkreds besluttet

Af Jesper Ernst Henriksen

Indenfor det næste år skal der være Folketingsvalg i Danmark. Her kan borgerne i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk stemme på Folketingskandidateter opstillet i Københavns Omegns Storkreds. Storkredsen er delt op i en række mindre opstillingskredse, blandt andet Ballerupkredsen, der også dækker Glostrup, og Brøndbykredsen, der blandt andet dækker Brøndby og Vallensbæk.

Fra Ballerupkredsen stiller Jonas Madsen fra Glostrup op som spidskandidat.

– På Vestegnen ligger vi bare mellem fire og ti stationer fra Hovedbanen, men alligevel er der til tider stor forskel på den ”virkelighed” vi oplever herude og den i København. Mange af mine bekendte fra Glostrup er ufaglærte som jeg selv. Jeg har arbejdet, siden jeg var 17 år gammel og er i dag fagligt aktiv og brænder derfor for et retfærdigt arbejdsmarked. Social dumping er en bombe under vores arbejdsmarkedsmodel – som hele verden ser op til – og skal bekæmpes, siger han blandt andet.

I Brøndby, Vallensbæk og Ishøj stiller Niels Christian Barkholt op. Han er næstformand i Dansk Socialrådgiverforening og socialpolitikken er derfor i fokus for ham.

– Som socialrådgiver kender jeg regeltyranniet og de umenneskelige arbejdsbyrder i velfærdssystemet. Under den borgerlige regering er fagligheden blevet underkastet matematiske formler, siger han blandt andet.