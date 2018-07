Sidste kamp før sæsonstart

Dominik Kaiser (tv) og Ante Erceg (th) er nye spillere i Brøndbyernes IF. Søndag scorede de hver et mål i søndagens testkamp mod FC St. Pauli. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Mandag tager Brøndby IF hul på den nye sæson. Søndag blev det til en sikker hjemmebanesejr i sidste testkamp

Af Heiner Lützen Ank

Så er sommerferien allerede overstået. I hvertfald for spillerne på Brøndbyernes IFs Superligahold.

I næste uge tager de nemlig hul på den nye sæson, når de mandag aften tager til Randers for at spille sæsonens første kamp.

Og bedømt ud fra den sidste testkamp, så er Brøndbyernes IF mere end klar til den nye sæson.

Søndag eftermiddag blev den nemlig til en sikker 3-0 sejr over det tyske hold FC St. Pauli .

Det var to af de nye spillere i den blå-gule trøje, Ante Erceg og Dominik Kaiser, der før pause hver scorede et mål.

Kort før tid lykkedes det Kamil Wilczek at få bolden i mål efter et hjørnespark.

Kampen var præget af, at begge mandskaber prøvede mange spillere af før den kommende sæson.

Dog var FC St. Pauli på intet tidspunkt i løbet af kampen i stand til for alvor at prøve Brøndbyernes nye målmandstand, Marvin Schwäbe, af. Dermed fik de blå-gule altså en god generalprøve forud for den kommende sæson.

Lidt over 6000 tilskuere så kampen.