Skyderi ved Brøndby Strand Station

BRØNDBY. Mandag aften blev der affyret flere skud ved Brøndby Strand Station. Politiet efterlyser vidner

Af Heiner Lützen Ank

Mandag aften i sidste uge fandt et skyderi sted ved Brøndby Strand Station.

Her blev en sort VW Golf personbil ramt af to skud. Skuddene blev affyret fra en scooter, som blev ført af to mørkklædte personer.

Ingen blev ramt ved skudafgivelsen og efterfølgende flygtede de to personer på scooteren i vestlig retning mod Vallensbæk.

Efterlyser vidner

Fra politiet lyder det i forbindelse med skyderiet, at hvis nogen har set de to personer før eller efter skudepisoden eller i øvrigt har kendskab til sagen, så hører Københavns Vestegns Politi gerne fra dem.

Det er på nuværende tidspunkt på grund af den igangværende efterforskning dog ikke muligt at give oplysninger om det mulige motiv bag skyderiet.