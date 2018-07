Sluttede svømmesæson af med maner

Sebastian Rendlev, Emilie Hartvig-Olsen og Alma Møller-Ern fra VI-39s talenthold har været til De Danske Årgangsmesterskaber på langbane. Foto: VI-39

SPORT. VI-39 har haft flere svømmere med til De Danske Årgangsmesterskaber i langbane, og det førte til flere medaljer

Af Heiner Lützen Ank

I den første weekend af juli var Danmarks bedste årgangssvømmere samlet i Bellahøj til De Danske Årgangsmesterskaber (DÅM) på langbane.

Vallensbæksvømmerne fra VI-39 deltog med tre svømmere fra klubbens talenthold samt med fire svømmere fra eliteoverbygning VAT Copenhagen.

Blandt de bedste

Før stævnet havde klubbens trænere håbet på et par topplaceringer og det levede de tre yngste svømmere fra talentholdet op til. Alma Møller-Ern var første svømmer til at vise sit potentiale og svømmede klubbens første medalje til et DÅM hjem i flere år.

Det skete i 100 meter fly, hvor Alma Møller-Ern satte personlig rekord på 1.10.70. Det gav bronze.

Emilie Hartvig-Olsen ville også have metal med hjem. Det skete i 50 meter bryst, hvor det med tiden 0.36.11 blev til sølv.

Guldpigerne

VAT Copenhagen viste sig fra sin bedste side i holdkapperne for piger.

Her formåde VAT at vinde tre guldmedaljer og en sølvmedalje.

Liva Lund Hansen deltog på 4*100m holdmedley, som gav guld, og Clara Hartvig-Olsen var med på 4*200m fri som også gav guld samt 4*200m individuel medley som gav sølv.

Dermed formår VI-39 også at have to danske mestre at slutte sæsonen af på. HLA