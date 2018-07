VALLENSBÆK. Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk har godkendt, at Socialdemokratiet skifter ud i gruppen

Af Heiner Lützen Ank

Det er et halvt år siden, at den nye kommunalbestyrelse i Vallensbæk begyndte sit arbejde.

Men på onsdagens møde godkendte de lokale politikere i Vallensbæk, at Socialdemokratiet skifter ud i gruppen.

Nina Lumby Pinto Ferreira har nemlig bedt om, og fået kommunalbestyrelsens godkendelse af, at hun træder ud af kommunalbestyrelsen og i stedet overdrager pladsen til Berit Bredelund Nielsen.

Nina Lumby Pinto Ferreira begrunder sit ønske med ”erhvervsmæssige forhold.”

Berit Bredelund Nielsen overtager Nina Lumby Pinto Ferreiras forskellige poster i diverse udvalg.