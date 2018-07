Sommerferien er mulighedernes tid

Så er det igen blevet tid til Sommersjov i Brøndby. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Sommerferien står for døren og igen tilbyder Brøndby Kommune en lang række sommerferieaktiviteter til kommunens børn og unge

Af Heiner Lützen Ank

Sommersjov er for alle børn og unge i 1. til 10. klasse i Brøndby og årets Sommersjov-katalog er igen fyldt med sjove, spændende og udfordrende aktiviteter for Brøndbys børn og unge.

Er man for eksempel til fart og motorer, kan man komme ud og køre motocross eller gokart. Eller man kan besøge Experimentarium, Dinos Legeland, BonBon-land eller spille tennis og fodbold.

Bredt samarbejde

Det er Brøndby Ungdomsskole, der arrangerer sommerferieaktiviteterne, der både byder på nye spændende og udfordrende ture og aktiviteter, blandet med tidligere års gennemprøvede favoritter.

Igen i år stiller kommunens foreninger, klubber og institutioner velvilligt op som samarbejdspartnere.

Busturene skal der købes billet til, men de fleste aktiviteter, som blandt andet kommunens foreninger beredvilligt stiller med, er oftest, eller næsten, gratis.

Middelalderlandsbyen

Middelalderlandsbyen byder både indenfor som del af Sommersjov-programmet, men har også flere andre aktiviteter på programmet i sommerferien.

I samarbejde med Korsfarerne bliver der for eksempel afholdt gratis weekendarrangement med temaet Kamp og Korstog den 14.-15. juli.

Dyregården Søholt

Dyregården byder både indenfor som del af Sommersjov-programmet, hvor man kan opleve livet på en bondegård midt i Brøndby Strand.

Men Dyregården er også åben for besøg i resten af sommerferien.

På Dyregården Søholt er de vilde med børn og dyr og et besøg på Dyregården er en fin lejlighed til at se, hvordan alle slags dyr skal behandles med respekt og kærlighed. Der er både fugle, høns, kælne geder og en gris, der går frit rundt. Der er også masser af kaniner og marsvin, heste på fold og krybdyr som fugleedderkopper og skægagamer.

Kulturhus og bibliotek

Kulturhuset Kilden, Kulturhuset Brønden og Brøndbyvester Bibliotek har åbent hele sommeren.

På udvalgte solskinsdage kan man ligefrem møde Strandbiblioteket ved vandet, hvor bibliotekarer uddeler gratis materialer.

På biblioteket er der selvfølgelig masser af inspiration til din sommerlæsning og både spil og film på hylderne.

Alle tre huse har et legehjørne for de mindste fyldt med de bedste bøger til sommerhyggen.

For skolebørn mellem 7-14 år er der mulighed for at deltage i den landsdækkende læsekampagne Sommerbogen.

Lørdag den 25. august kl. 11.00-13.00 er der afslutningsfest for Sommerbogen i Brønden med animationsfilmen, konkurrencer og lodtrækning om præmier mellem de afleverede Læsebeviser fra alle tre biblioteker.

Film

I Biffen i Brønden er der gratis film.

Hver lørdag fra den 7. juli til den 11. august kl. 13.00 er der Sommerferiefilm’ for børn 7-12 år, og lørdag den 28. juli kl. 10.30 er der ’Bamsebio’ for børn 2-6 år.

FAKTA

Program med alle Sommersjovs tilbud findes på hjemmesiden sommersjov.dk, på kommunens biblioteker, kulturhuse og i Rådhusets forhal.

Læs mere om Middelalderlandsbyen på middelalderlandsbyen.dk eller facebook.com/middelalderlandsbyen.

Man kan læse mere om Dyregården på Læs mere påfacebook.com/dyregården.

Man kan læse mere om Bibliotekerne på brondby-bibliotekerne.dk