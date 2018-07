Spilleplanen for Glostrup Festival er klar

Wafande er tilføjet musikprogrammet til Glostrup Festival. Foto: Paul Wilson

GLOSTRUP. Hele programmet for Glostrup Festival er nu offentliggjort. Musikprogrammet bliver en vifte af folkekære artister, upcoming unge vokalister og lokale musiktalenter. Festivalpladsen vil traditionen tro være fuld af aktiviteter, som særligt er for dem, der kan lide at bevæge sig, lege og blive underholdt

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Festival bliver for 3. gang afholdt den 24. til 26. august.

– Jeg er glad og stolt over, at vi igen i år kan invitere til Glostrup Festival den sidste weekend i august. Det er tredje år i træk, vi holder festival i Glostrup, og vi må bare konstatere, at med den store interesse og opbakning, der har været til festivalen de sidste to år, er det en begivenhed, vi er stolte af, og som er noget helt særligt for Glostrup, siger Glostrups borgmester John Engelhardt.

Glostrup Festival blev født i 2016 som en del af fejringen af Glostrups 825 års jubilæum, og i 2017 blev festivalen gentaget. Begge år har festivalen tiltrukket cirka 14.000 publikummer fordelt over tre dage, og eventen er dermed en af Vestegnens mest populære. Festivalen adskiller sig ved at have et ambitiøst og alsidigt musikprogram, hvor der er fri entre til store musikoplevelser. Derudover er der aktiviteter for store og små, som lokale foreninger og institutioner inviterer til.

Musikoplevelser

På scenen vil Dodo and the Dodos levere dansable og levedygtige hits fra flere årtier. Wafande vil, som en af landets bedste entertainere og store stemmer, præsentere et personligt show af egne megahits, og Cæcilie Norby vil levere jazz-vokal af internationalt format. Blandt yngre artister er sangerinderne Moody og Soleima, der begge er kendt for karakteristiske vokaler og personlige sange samt 21-årige Hjalmer, søn af Kim Larsen, hvis sange bedst kan beskrives som god, gedigen dansksproget popmusik. Der bliver også mulighed for at opleve lokale talenter fra Glostrup Musikskole, og som noget særligt for børn og familier vil Master Fatman og Børn to be Wild stå for musikoplevelser i børnehøjde.

Meget mere end musik

– Glostrup Festival er meget mere end musik. Festivalen er også et vindue til vores mangfoldige forenings- og kulturliv i Glostrup, og det er en stor styrke for festivalen, at så mange foreninger og institutioner er en del af festivalen med aktiviteter, som alle interesserede kan opleve, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Dan Kornbek Christiansen.

Gennem hele festivalen er der rig mulighed for at lege, prøve sportsaktiviteter, danse og være kreativ under kyndig vejledning fra foreninger og institutioner. Fredag inviterer Arbejdernes Landsbank desuden til fodboldturneringen AL-Bank Cup, og gennem hele festivalen krydrer Tivoliland stemningen med kulørte lamper og forlystelser for fartglade.