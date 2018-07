Stor konkurrence i lille format

Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. I weekenden var der Nordisk Mesterskab i modelskibssejlads i Vallensbæk, og både sejlere og gæster var godt underholdt

Af Jesper Ernst Henriksen

Danmarks største modelskibsklub ligger i Vallensbæk og hedder Vallensbæk Modelskibs Klub. De var i weekenden værter for Nordisk Mesterskab i modelskibssejlads, hvor i alt 69 modelskibssejlere fra Danmark, Norge og Finland var i Vallensbæk for at dyste.

Der blev i bogstaveligste forstand sejlet hele dagen. Fra borgmester Henrik Rasmussen havde åbnet konkurrencen lørdag formiddag og til klokken halv seks om aftenen. Derefter var der en stor middag på Korsagergård, men dermed havde modelskibsentusiasterne ikke fået sejlads nok, så de fik tændt lyset over søen og sejlede fra klokken 11 til 12 om aftenen.

Næste formiddag var der konkurrence igen, og fordi flere havde fået maksimumpoint, var der søndag eftermiddag omsejlads mellem de bedste.

Generelt er weekenden gået godt, siger formand for Vallensbæk Modelskibs Klub, Thomas Reichert.

– Det er gået utroligt godt. Vi har jo haft kanon godt vejr og mange besøgende. De deltagende har også været glade. Der har været godt kammeratskab og hygge om aftenen, siger han.

Sejlads på bane

Konkurrencen var delt op i syv kategorier inklusiv en ungdomskategori for deltagere, der fylder 18 i år eller er yngre.

Sejladsen foregik på den lille sø på hjørnet af Vallensbækvej og Vallensbæk Torvevej. Her var der sat bøjer ud, som skibene skulle igennem i en bestemt rækkefølge. Skibene blev fjernstyret fra bredden af søen, så når man skulle gennem bøjerne længest væk kunne det være svært at bruge øjemål. Banen var udlagt, så skibene skulle sejle i nogle store buer, og det var også nødvendigt at bakke på et tidspunkt. Alle deltagere skulle igennem banen tre gange.

De to bedste sejladser talte med i det samlede regnskab. Til hver sejlads startede deltagerne med 100 point. Missede man en port eller ramte man en bøje blev der trukket point fra. Deltagerne havde højest syv minutter til at komme igennem banen.

Sejlerne konkurrerede efter skibenes størrelse og i kategorier, hvor det kun handlede om at sejle bedst samt i kategorier, hvor skibenes udseende også blev vurderet. Skibene er bygget efter tegninger, og jo mere præcist man han fulgt en tegning – ofte af rigtige skibe, jo flere point fik man.

For værtsklubben sluttede weekendens konkurrencer positivt. I de syv konkurrencer endte Vallensbæk Modelskibs Klub med to guldmedaljer, tre sølvmedaljer og fem bronze.

– Ud af 21 mulige medaljer fik vi 10, så det er næsten halvdelen. Vi var lidt uheldige til sidst, ellers ville vi have vundet endnu mere, men vi er meget tilfredse, siger Thomas Reichert.