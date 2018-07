Studenter besøgte rådhuset

Simone, Mette og 72 andre studenter fra Brøndby Gymnasium var fredag på besøg på Brøndby Rådhus. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Fredag lagde årets studenter fra Brøndby Gymnasium traditionen tro vejen forbi Brøndby Rådhus

Af Heiner Lützen Ank

Ingen kunne være i tvivl om, at det lokale gymnasiums studenter fredag kørte rundt på den obligatoriske bytur i deres festligt pyntede studentervogne.

Ved middagstid nåede de 74 studenter til Brøndby Rådhus, hvor Kent Max Magelund (S), borgmester, bød indenfor.

– Det er mig en stor og særlig glæde som borgmester i Brøndby at byde velkommen til alle og en særlig velkomst til de nybagte studenter. Glæden er speciel på flere måder. Dels var jeg med til at etablere gymnasiet i sin tid, dels sad jeg i gymnasiets bestyrelse. Som tidligere lærer på 10. kl. skolen UCN i Brøndby, har jeg desuden været med til at sende flere elever over på Brøndby Gymnasium og jeg kan se flere af mine tidligere elever er blandt studenterne i dag.

Kent Max Magelund opfordrede de unge til gøre sig endnu klogere fremover, men også at de først skulle nyde de festlige dage og sommeren i fulde drag.

Efter at have forsynet sig med snacks og drikkevarer blev der danset boogie woogie på plænen, inden de glade studenter trillede videre.