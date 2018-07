Svanholm inviterede elever på cricketbesøg

Det blev 3.d fra Brøndbyvester Skole der vandt cricketstævnet på Svanholm Park. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. For nylig havde Svanholm Cricketklub inviteret elever fra Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole på besøg. En gentlemansport, hvor man dog kan blive lidt for ivrig

Af Heiner Lützen Ank

Silke fra 3.d på Brøndbyvester Skole har sat sig ved siden af cricketbanen.

Hun kigger på klassekameraterne, der på skift slår til bolden og løber rundt om keglerne på banen.

Det er torsdag den 14. juni og Svanholm Cricketclub holder stævne for 3. klasserne på Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole.

Vi er nået frem til finalen, men selvom Silkes klasse kæmper med om guldet og få minutter senere faktisk enden med at vinde stævnet, så har hun ikke lyst til at være med.

– Det har været en sjov dag, og jeg kan også godt lide spillet. Men der er nogen af de andre, der er blevet lidt for ivrige og derfor siger nogle voldsomme ting. Det har jeg ikke lyst til at være med til.

Men selvom Silke således har bevilliget sig selv en pause, kan hun godt få øje på flere positive ting ved traditionsrige spil:

– Vi har også spillet det i skolen i undervisningen. Noget af det gode ved spillet er, at man kan få nye venner. Det kan jeg godt lide.

Del af skoledagen

Cricketstævnet har fundet sted i flere år, og Jørgen Jønsson, der i sin tid var med til at stifte klubben og siden da har været involveret i stort set alt, der har med klubben at gøre, er glad for, det kan lade sig gøre at få eleverne på besøg:

– Det er en rigtig god dag, hvor vi får næsten 200 elever på besøg. Vi kan på denne måde vise dem klubben og cricketsporten. Nogle af lærerne har været med flere gange, og vi er nået dertil, hvor de kan fungere som dommere.

Cricketstævnet passer godt ind i tanken om, at folkeskolen skal arbejde sammen med det lokale foreningsliv, men giver samtidig en klub som Svanholm mulighed for, at invitere nogle af børnene til også at spille med udenfor skoletid, fortæller Jørgen Jønsson:

– Det er naturligvis dejligt, hvis nogle af børnene har lyst til at spille med i klubben. Det, og så at give børnene en god dag, er, hvad det hele drejer sig om.

På besøg hos de store

Det er blevet tid til at hænge medaljer om halsen på klasserne, der har sikret sig 1., 2. og 3. pladsen.

Jørgen Jønsson kalder klasser frem på skift og der er medalje til alle børnene.

– Tak fordi I kom. Jeg håber, I har hygget jer, ligesom vi har. Husk nu, man må gerne kigge forbi klubben og se, om det er noget at spille.

Eleverne hanker op i tasker og cykler og begynder at bevæge sig tilbage mod Brøndby Strand Skole og Brøndbyvester Skole.

Cricket er en mindre sport i Danmark. Men i dag har de lokale elever været på besøg hos en af landets mest vindede klubber indenfor samtlige sportsgrene.