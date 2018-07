Tørken gør kloakken til en legeplads for rotter

Rotterne har det godt i den tørre tid. Foto: Colourbox

HELE OMRÅDET. I denne tid, hvor der ikke er meget vand i kloakkerne, hygger rotterne sig. Når det regner meget, er der mindre plads til rotter - de er glimrende svømmere, men vil helst leve tørt. Derfor kan det være er en god idé at få en kloakmester til at tjekke din kloak med en TV-inspektion, og for eksempel undersøge om kloakken fra huset og ud til skelbrønden er tæt og fri for fejl

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er ikke kloakken, som de fleste folk går og tænker på dagligt. Det er ofte kun, hvis der sker kælderoversvømmelse eller for en forstoppelse, at man er opmærksom på ens kloak – men nu er et godt tidspunkt at få den tjekket for utætheder, fortæller Kenneth Larsen, Teamleder hos Glostrup Forsyning.

Den lave vandstand i kloakkerne betyder nemlig, at rotterne har frit lejde til at bevæge sig rundt, hvor de vil. Og hvis dine kloakrør har utætheder eller fejl, ser rotter det som en invitation til at gnave sig ud af kloakrøret for at bygge redde. Dermed kan rotterne være med til at gøre utætheder større.

Kloakken er dit ansvar

Kloakrørene på egen grund er eget ansvar – dog har den enkelte grundejer vedligeholdelsen af kloakken/stikledningen helt frem til hovedkloakken. Skulle det vise sig, at der er fejl på stikledningen uden for skel, vil det være kommunen eller det lokale forsyningsselskab som Glostrup Forsyning, som udbedrer fejlen. De drifter og vedligeholder alle hovedkloakker, men det er dit ansvar, at sørge for at kloakken fungerer på din egen grund.

– Når du skal ud at finde en autoriseret kloakmester, så tag ikke det første tilbud. Det er en god idé at få mere end ét tilbud, da der kan være stor forskel på pris. Firmaer, som er DTVK certificeret, har nogle standarder, de skal leve op til, samt er med i en kontrolordning. Derfor anbefaler vi, at I kigger efter DTVK certificeringen, udtaler Kenneth Larsen.

– Det er også en rigtig god ide at gå igennem sine tagnedløbsbrønde. Disse er forsynet med en vandlås, som gør, at der ikke kommer lugtgener fra kloakken – og rotter bryder sig ikke om at gå gennem en vandlås. Man skal også huske at oprense sine tagnedløbsbrønde en gang årligt for blade og andet løvfald, som kommer ned gennem tagnedløbet og ender i tagnedløbsbrønden, uddyber Kenneth Larsen.

Skal du have ny indkørsel

Står du over for at anlægge ny indkørsel, så ligger kloakken i 90 % af tilfældene placeret under indkørslen. Derfor kan det være en fordel at få inspiceret kloak inden anlæggelsen, da det vil være ærgerlig at skulle opgrave belægning for udbedring af kloakskader for eksempel et år efter.