Træning skaber fællesskab og livskvalitet

Marianne Lauridsen og Vally Pettersson er i gang med træningen, der både giver sved på panden og smil på læberne. Foto: Karina Krichau

GLOSTRUP. Lungesygdommen KOL kan være en hård dansepartner at få i livets vals. Men træning og gode mennesker omkring sig giver mere luft og overskud for mange KOL-ramte

Af Jesper Ernst Henriksen

Der lyder grin og snak fra venteværelset på Træningscenteret i Glostrup, hvor seks kvinder sidder klar til deres sidste kursus og træningsforløb for personer med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom), en kronisk sygdom, hvor lungefunktionen er nedsat.

De har alle været en del af det gratis 16-ugers forløbsprogram, der består af både teoretisk undervisning og fysisk træning, og som tilbydes Glostrupborgere, der har fået en henvisning til tilbuddet fra deres egen læge eller hospitalet.

Noget af det de alle er enige om, at de har fået ud af at være med, er bedre livskvalitet. Og bedre kondition. De har gået på træningsholdet to gange om ugen, og føler, at de har fået oparbejdet flere muskler, hvilket har resulteret i en bedre hverdag med meget mere luft og overskud. Og det kan man også fornemme på stemningen i venteværelset.

Nye venskaber opstår

Der er mange fordomme om, at KOL kun rammer ældre mennesker. Men det er altså ikke rigtigt, siger Anja Nielsen, der er 44 år og arbejder som kuvertør. Hun siger, at selv hendes læge spurgte hende, om hun virkelig havde lyst til at komme på det hold, da det jo kun var for ældre mennesker. Men det var Anja ligeglad med. Og det er altså også for yngre, pointerer hun og siger:

– Det er sindssygt befriende af være sammen med andre i samme situation.

Alle, der er ramt af sygdommen, kan have brug for et fællesskab med andre, der forstår de udfordringer, KOL kan give i hverdagen. For det giver nogle begrænsninger, når lungefunktionen er nedsat. Vally Pettersson, der er 85 år gammel, har været vant til at spille tennis flere gange om ugen og rejse til USA hvert halve år. Men det kan hun ikke længere på grund af sygdommen. Men så må man finde på andre ting i hverdagen, der kan give en glæde. Og det kan fællesskabet på træningsholdet.

Det bekræfter Ruth Christensen, der er 67 år og pensioneret sygehjælper hende i:

– Man får også opbygget et venskab. Vi har et supergodt sammenhold, siger hun.

Sammenholdet og glæden ved træningen er endda blevet så stor, at de fleste fra holdet fortsætter den ugentlige træning på holdet ”PÅ VEJ” to gange om ugen i Fritidscentret på Christiansvej – for at vedligeholde den gode form og sammenholdet.

FAKTA

Glostrup Kommune tilbyder gratis 16-ugers kursus og træningsforløb for personer med KOL og type 2-diabetes.

Kunne du tænke dig af høre mere om de forskellige tilbud eller tilmelde dig et hold, så kontakt Glostrup Kommunes forløbskoordinator på tlf. 4012 2398.

Næste forløbsprogram for KOL starter op 27. august og for Type 2-diabetes er der opstart 30. august.