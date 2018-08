Ung kvinde kan blive boende

Den unge kvinde, som Folkebladet omtalte i sidste uge, kan blive boende på en STU. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Den unge, psykisk syge kvinde, som Folkebladet beskrev i sidste uge, kan få lov at blive boende på sin STU, ind til der er en permanent løsning

Af Jesper Ernst Henriksen

På et møde i sidste uge blev det besluttet, at en ung, psykisk syg kvinde fra Glostrup kan blive boende på den uddannelse udenfor kommunen, hvor hun bor i dag.

I sidste uge kunne Folkebladet fortælle om Birgit og hendes datter, en ung kvinde med autisme og social angst.

Datteren gennemførte for tre måneder siden en STU, der er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en normal ungdomsuddannelse. På uddannelserne får de unge redskaber til at kunne klare sig selv i højest mulige grad. På den pågældende STU, der ligger udenfor Glostrup Kommune, bor eleverne fast, så længe de er i gang med uddannelsen. Men da den sluttede, havde Birgits datter ikke noget sted at bo.

Glostrup Kommune og STU’en har nu givet hende lov til at blive boende på STU’en, ind til Glostrup Kommune kan finde en permanent løsning. Datteren skulle ellers have været ude på gaden fra den 1. august. Var mødet ikke gået, som det gik, skulle hun have startet med at pakke sine ting lige efter mødet.

Det var for stor en stress-faktor for en ung kvinde med autisme og social angst, så hun deltog ikke selv i mødet. I stedet var Mogens Mathiesen fra foreningen Ligeværd der som talsperson for hende, ligesom begge hendes forældre var til stede.

– Efter at have drøftet sagen i en time, sagde kommunen, at hun kunne blive boende ind til de finder en langsigtet løsning. De vil ikke give tilsagn om hvor lang tid det vil tage, siger Mogens Mathiesen.

Han tog efterfølgende hjem til kvinden og overbragte den gode nyhed. Både han og selvfølgelig den unge kvinde er glade for, at det endte med en løsning.

– Hun blev selvfølgelig glad for, at hun kunne blive der, siger han.