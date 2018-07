Ung psykisk syg kvinde kan ende på gaden

En ung kvinde med atypisk autisme og social angst risikere at ende på gaden. Foto: Colourbox

GLOSTRUP. En ung psykisk syg kvinde fra Glostrup risikerer at ende på gaden 1. august. Kommunen er ikke i stand til at hjælpe og moren kan ikke have hende boende

Af Heiner Lützen Ank

– Hendes problem er, at hun ikke selv vil erkende, at hun er syg. Hun har atypisk autisme og social angst. Det bevirker blandt andet, at hun har meget svært ved at være sammen med mennesker, hun ikke kender.

Det er stærke ord, Birgit, der bor i Glostrup Kommune, bruger om sin egen datter.

Faktisk hedder Birgit ikke Birgit, men ønsker af hensyn til datteren at være anonym.

Folkebladet kender dog hendes identitet, ligesom Folkebladet har haft adgang til centrale dokumenter i Birgits og datterens sag.

– Lige nu opholder hun sig på et botilbud i en anden kommunen, hvor hun for tre måneder siden har afsluttet en STU (en treårig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, red.). Derfor skal hun flytte fra botilbuddet, men kan altså ikke finde noget at bo i, siger Birgit.

Ingen hjælp

Birgit bor i Glostrup Kommune. Det er også hertil, datteren helst vil flytte. Så hun kan være tæt på moren. I dag er det også Glostrup Kommune, der er betaler for datterens ophold på STU, da datteren kommer fra Glostrup.

Derfor har Birgit og datteren søgt om hjælp hos Glostrup Kommune.

Men her har der ikke været hjælp at hente. Således hedder det i et brev fra Glostrup Kommune den 3. juli 2018:

”Du kan ikke blive optaget på Glostrup Kommunes akutventeliste til bolig … Vi vurderer, at du ikke er berettiget til optagelse på den akutte venteliste til bolig … Du søger om et nyt botilbud til længevarende ophold, som kan hjælpe dig i forhold til dine diagnoser. Vi har stor forståelse for problemstillingen vedrørende din boligsituation, men vi har ikke mulighed for at hjælpe dig, da du ikke opfylder Kommunalbestyrelsens retningslinjer for at stå på den akutte venteliste … Begrundelsen for, at du ikke kan blive optaget på den akutte venteliste er, at vi ikke vurderer din situation som akut opstået og at du ikke har børn.”

I et brev fra Glostrup Kommune fra den 4. juli heder det desuden:

”I ansøgningen fremgår det, at I som familie har et ønske om, at du bosætter dig i en lejlighed i Glostrup Kommune. Vi kan godt forstå ønsket, men vi anser det ikke for en nødvendighed, fordi du også vil kunne klare dig i en bolig andre steder end i Glostrup Kommune. Vi anbefaler derfor, at du i samarbejde med botilbuddet udvider og intensiverer boligsøgningen.”

Så selvom Glostrup Kommune altså erkender, at datteren har en diagnose og selvom datterens diagnose blandt andet bevirker: ”nedsat evne til socialisering, ikke alderssvarende situationsfornemmelse, behov for støtte til at udføre almindelig dagligdags rutiner, afhængig af motivation, faglig begrænset samt nedsat selvstændighed” så opfylder datteren ikke kriterierne for at komme på Glostrup Kommunes akutliste.

Hertil kommer, at Glostrup Kommune foreslår, at datteren, der er Glostrupborger, finder et sted uden for kommunen at bo.

Dermed risikerer Birgits datter at skulle bo på gaden den 1. august, når de tre måneders ekstra ophold på botilbuddet, som hun har fået bevilliget, udløber.

Gør Birgit syg

De fleste forældre ville tænke, jamen hvorfor flytter datteren ikke bare ind hos Birgit? En tankegang Birgit sådan set godt kan forstå. Men i praksis er det ikke muligt:

– Jeg vil gerne have, at hun får noget at bo i tæt på mig, så vi kan være i tæt kontakt, men vi kan ikke bo sammen. Hun vil, sådan helt konkret, hænge op ad mig. Det kan jeg ikke klare. Det kan jeg simpelthen ikke holde til.

Et faktum der bliver understreget af, at Birgit selv har en diagnose, Posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Ikke fordi hun har været i krig eller har været udsat for en voldsom oplevelse. Men fordi hun har fulgt datteren igennem et meget langt og kompliceret sygdoms-, skole- og socialforløb, der har indeholdt flere skoleskift, løbende møder med kommunen, skoler og botilbud og en konstant usikkerhed i forhold til, hvad det næste, der ville ske, ville være.

Med andre ord, så kan datteren ikke bo hjemme.

Det ville ikke være godt for hverken Birgit eller datteren.

En grotesk sag

En, der gerne vil stå frem med navn, er Mogens Mathiesen.

Han er frivillig regionskonsulent i foreningen Ligeværd, der arbejder for at skabe bedre vilkår for personer med særlige behov.

Mogens Mathiesen har som bisidder i fem år fulgt sagen på tætteste hold, og han undrer sig:

– Jeg har igennem årene set en del. Men det her er en særlig grotesk situation, som vi er nødt til at gøre opmærksom på. Hun er skrevet op hos syv boligorganisationer, så hun og Birgit har gjort det, de magter. Faktisk mere end man kan forvente af en pige i hendes situation. Men det fører desværre ikke til noget.

Desuden undrer det Mogens Mathiesen, at Glostrup Kommune ikke kan hjælpe:

– Den kommune, hvor Birgits datter er nu, og det opholdsted, hvor hun er, har handlet meget professionelt. De har således hjulpet med at forberede sagen, så Glostrup Kommune let kunne følge op på den. Men visitationsudvalget i kommunen imødekom ikke ansøgningen og kom ikke med et alternativ. Så nu er næste skridt en udskrivning til gaden. Det kan da ikke være rigtigt.

Mogens Mathiesen, der altså har fulgt Birgit og datteren tæt igennem flere år, undrer sig over det konkrete boligproblem. Men også over det samlede forløbe:

– Nu er det et konkret problem i forhold til en bolig. Men hele forløbet har været kendetegnet ved midlertidige løsninger. Den her familie, hele familien under et, burde have hjælp, så der kunne findes nogle holdbare løsninger. Men det har der altså ikke været vilje til. Det undrer mig meget.

Lige nu afventer Birgit og Mogens Mathiesen et ekstraordinært møde med Glostrup Kommune i slutningen af juli. De håber, det kan føre til en løsning.