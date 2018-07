Vallensbækdrenge de bedste på Sjælland

Vallensbæk IFs U 16 drenge er netop blevet Sjællandsmestre i fodbold. Foto: Vallensbæk IF

SPORT. U 16 drengene fra Vallensbæk IF er netop blevet Sjællandsmestre i fodbold

Af Heiner Lützen Ank

Den 17. juni var en god dag for Vallensbæk IF’s U 16 drenge. Den dag blev de nemlig Sjællandsmestre.

Drengene havde efter mange spændende kampe i forårets DBU turnering vundet deres pulje, endda som ubesejrede.

Puljesejren gav drengene adgang til årets finale om det sjællandske mesterskab, som altså blev spillet den 17. juni.

Stævnet er arrangeret af DBU og blev afholdt på Ølstykke stadion.

Straffe afgjorde kampen

Kampen var mod Raklev GI, der ligeledes har vundet deres pulje.

Vallensbæk IF fik tidligt i kampen tildelt et straffespark, som blev udnyttet, og Vallensbæk IF kunne derfor gå til pause med en føring på 1-0.

Anden halvleg blev meget spændende, da Raklev gjorde alt, hvad de kunne for at få udlignet.

I anden halvleg fik Vallensbæk IF endnu et straffespart, som holdet dog desværre brændte.

Men da der ikke blev scoret flere mål, hev drengene fra Vallensbæk IF til sidst sejren i hus.