Verden kom til hestestafet

I en af øvelserne skal rytteren placere en ring på en kegle. Det kræver koncentration. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. I sidste uge var Vallensbæk Ridecenter vært for Verdensmesterskabet i mounted games, en slags stafet på hesteryg

Af Heiner Lützen Ank

I weekenden sluttede VM, og finalen blev, som alle de indledende runder, afviklet i Vallensbæk, på Vallensbæk Ridecenter.

Det VM, der er tale om her, er ikke det VM, der den seneste måned har tiltrukket stor opmærksomhed verden over, nemlig VM i fodbold.

Det er i stedet VM i mounted games, en hestesport hvor ponyryttere i par dyster mod andre par om hurtigst muligt at gennemføre forskellige forhindringer.

Dysten om hurtigst at flytte en plastikflaske fra en spand til en anden eller hurtigst at fange nogle plastikringe på en stang, minder således om stafetløb på hesteryg.

Sporten stiller således store krav til både heste og ryttere, da der skal arbejdes tæt sammen om at komme igennem en række finmotoriske udfordringer så hurtigt som muligt.

Ifølge arrangørerne deltog over 300 heste i arrangementet.