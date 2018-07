Vestbadet på vej tilbage til rødderne

Brøndbys borgmester Kent Magelund og Vestbads bestyrelsesformand Lene Due tog mandag den 25. juni 2018 det første spadestik til den omfattende renovering af Vestbads historiske friluftsbad. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. I sidste uge blev det første spadestik til den omfattende renovering af Vestbads historiske friluftsbad taget

Af Heiner Lützen Ank

De helt store ord blev taget i brug, da der i sidste uge blev taget første spadestik til den omfattende renovering af Vestbads friluftsbad, der efter planen kan tage imod de første gæster i maj 2019.

Således glædede Kent Max Magelund (S), borgmester, sig over, at projektet nu kan begynde.

– Når det smukke, gamle friluftsbad genopstår og faciliteterne indenfor samtidig bliver topmoderne, så bliver Vestbad jo ikke alene et lokalt udflugtsmål men en enestående kulturhistorisk perle, som jeg personligt næsten ikke kan vente med at tage i brug. Så vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte, vi har fået til projektet.

Renoveringen, der står på det næste års tid, er kommet i stand med hjælp fra Den A.P. Møllerske Støttefond, der har bevilget 31,8 mio.kr. til projektet.

Samtidig betaler de to kommuner Rødovre og Brøndby, der sammen ejer Vestbad, 13 mio. kr. hver til det omfattende projekt.

Tilbage til rødderne

Friluftsbadet blev ved indvielsen i 1958 regnet for arkitektur af høj kvalitet og både parken og helhedsplanen for området er tegnet af C. Th. Sørensen.

Men friluftsbadet er i dag nedslidt og medtaget, og vandbehandlingsanlægget lever ikke op til nutidens krav. Det bliver der nu lavet om på, så det nye friluftsbad bliver ført tilbage til tidligere tiders storhed, men med ny og tidssvarende teknik.

Mod vest reetableres parkanlægget med en solskråning, hvor man kan ligge privat i små gryder. I det nordøstlige hjørne renoveres badeanlægget med bassiner og den kendte udspringsvippe, der er formet som et V. Det sydøstlige hjørne bliver for de små børn op til syv år, som kan boltre sig i soppebassiner, på trafiklegepladsen og ikke mindst den farvestrålende vandskulptur hønen.