10 måneder for vold

GLOSTRUP. En 29-årig mand er idømt 10 måneders fængsel for vold og trusler mod sin ekskæreste, der skete foran deres fælles barn

Af Jesper Ernst Henriksen

En 29-årig mand er ved retten i Glostrup blevet idømt 10 måneders ubetinget fængsel for vold og trusler mod sin ekskæreste.

Den første episode skete i september 2015, hvor han truede kvinden med en kniv, som han blandt andet kørte hen over halsen på hende. Han tvang hende derefter ind i en bil, hvorefter han kørte til Hersted Høje, hvor han holdt hende fast omkring halsen og tildelte hende flere knytnæveslag. Alt dette skete mens deres fælles et-årige søn så på.

I november 2015 truede han med at stikke hende ihjel med en kniv og slog hende med bagsiden af hånden.

Manden har flere tidligere voldsdomme bag sig, da han er tidligere rocker.

Han blev idømt ti måneders ubetinget fængsel.