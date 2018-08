20 børn lavede mad i ferien

Marianne Jørgensen viser børnene, hvordan man renser en fisk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. 20 børn og seks pensionister var i sidste uge i gang hver dag i skolekøkkenet på den tidligere Nørregårdsskolen, hvor der var fokus på sundhed og nye madoplevelser

Af Jesper Ernst Henriksen

Der var temmelig varmt i skolekøkkenet på den tidligere Nørregårdsskolen i Brøndbyøster torsdag i sidste uge. Solen stod lige ind af vinduerne, der var 20 børn og seks voksne, der var tre gryder, hvor der blev kogt kyllinger og tre ovne var i gang og blev åbnet af og til, så børnene kunne tjekke, om bollerne var færdige.

Bolledejen havde børnene lavet førdig onsdag eftermiddag, så den var klar til at blive formet og bagt til boller, så der var lidt morgenboller omkring klokken 10.

Madskolerne er et tilbud fra organisationen 4H, der er en landsdækkende almennyttig forening for børn, unge og voksne på landet og i byen, med interesse for natur, dyr, haver og madlavning. Madskolerne er lavet i samarbejde med Landbrug og Fødevare og Rema1000.

Marianne Jørgensen er den ansvarlige frivillige for madskolen i Brøndby, der i år blev afholdt for første gang.

– Jeg synes, det er smadder skægt at arbejde med børn, jeg er også tidligere skolelærer. Jeg synes, denne her aldersgruppe på otte til 12 år er interessant. De kan selv læse opskrifterne, og de er nysgerrige på at smage forskellige ting. Min ældste datter havde også været frivillig på en madskole i Aarhus, og hun var begejstret, så det ville jeg også gøre, fortæller hun.

Hel dag med mad

Børnene er på skolen fra ni til 15.30 hver dag. 4H har lavet undervisningsprogrammer, som madskolerne kan følge. I Brøndby har de valgt at følge undervisningsprogrammet relativt tæt. Det indeholder både opskrifter og læring. For eksempel er der læring om genbrug og om sund mad. Der er sange og lege, som børnene laver mellem madlavningen. Den ene dag var de på besøg på 4H gården i Albertslund.

Torsdag var der fokus på fisk, og Marianne Jørgensen havde været ved fiskemanden og købe friske fisk. Hun fortalte om de forskellige dele af fisken og viste børnene, hvordan man renser en fisk.

En af de børn, der var med på madskolen var Bertram.

– Det var faktisk min mor, der meldte mig til, men jeg synes, det er sjovt. Emil kom også med, vi går i klasse sammen, fortæller han.

Han har det godt på madskolen.

– Det er sjovt at lave mad og hygge sig med de andre, der er her, siger han.

Han har også smagt en masse nye ting.

– Alle de retter, vi har lavet, har jeg ikke set eller smagt før, det smagte godt, siger han.