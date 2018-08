ÆldreSagen i Glostrup har fået tennis på programmet

Tennis er nu også en del af programmet i ÆldreSagen Glostrup. Foto: ÆldreSagen

GLOSTRUP. Ældresagen i Glostrup vil også tilbyde tennis til sine medlemmer. Det er nemlig aldrig for sent at komme i gang med at spille tennis, siger instruktøren

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 15. august startede denne nye aktivitet i ÆldreSagen. Der mødte seks friske tennisspillere op i dejlig solskinsvejr på de røde grusbaner.

Lone Thelke fra Ældre­Sagen stod for træning

samt instruktion til nye spillere.

– Tennis er en god form for motion med masser af frisk luft og socialt samvær. Det er for personer i alle aldre, køn og styrke. Der kan spilles single og double og i dag er tennis en af verdens mest udbredte sportsgrene, siger Lone Thelke.

ÆldreSagen tog straks udfordringen op, da Lone Thelke kom ind som frivillig og tilbød sin ekspertise både som spiller og som underviser.

ÆldreSagen i Glostrup har indkøbt ketsjere og bolde, så det handler kun om at erhverve et par gode sko, som kan tåle at blive røde efter gruset.

Prisen skal heller ikke afholde nogen fra at komme, da det kun koster 25 kr. fra august til oktober. Bliver det en succes fortsættes aktiviteten igen fra maj 2019.

Lone Thelke siger at der er plads til flere på banerne.

– Ihvertfald gik der tilfredse spillere hjem efter første runde hvor der blandt andet deltog en person, som aldrig havde spillet før, men også en spiller som havde spillet 20 år i Californien, en mere garvet spiller samt en spiller som skulle have frisket spillet op. Så der er plads til alle.