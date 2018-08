Alle kan være med til at bygge kæmpe fuglerede

Veronica Hodges er lige nu ved at bygge en kæmpe fuglerede på Det Grønne Strøg i Vallensbæk, og hun modtager gerne hjælp fra frivillige. Foto: Per Dyrby

VALLENSBÆK. Lige nu er et kunstværk ved at blive skabt i Vallensbæk og alle kan være med

Af Heiner Lützen Ank

For to år siden hjalp frivillige fra Vallensbæk kunstneren Thomas Dambo med at bygge den imponerende kæmpe Lille Tilde, som er placeret i Vallensbæk Mose.

Kunstneren Veronica Hodges, som især er kendt for sin smukke papirkunst, blandt andet fra Magasins juleudsmykning, skal i gang med at bygge kunstværket Livets Reder i Vallensbæk.

Kunstværket er en del af et stort fælles kunstværk i forbindelse med Vestegnens Kulturuge i uge 37.

Store fuglereder

Der skal bygges seks kæmpefuglereder i seks Vestegnskommuner. Rederne er fire til seks meter høje, og der vil være mulighed for at gå ind i dem. De bliver opført af grene, kviste og andre naturmaterialer, og i Vallensbæk bliver reden formet som to store omfavnende svaner.

Udvendigt vil reden blive dekoreret af lysende små svaner. Den placeres på det nyetablerede område ’Grønt Strøg’ på Vallensbæk Tovevej ved Egholmskolen.

Byggeriet startede i sidste uge og løber over to uger. Så har man lyst til at være med, kan man stadig nå det.

For alle

Der kræves ingen forudsætninger, andet end ønsket om at være med til at skabe et nyt kunstværk i Vallensbæk.

Man kan hjælpe en time eller hele dage, man vælger selv.

Byggeriet vil foregå i dagtimerne, og hvis du vil deltage, kan du kontakte kulturkonsulent Remi Lewerissa; rel@vallensbaek.dk eller 47 97 41 58.