At bo i et hjem og et fællesskab der forsvinder

BRØNDBY. I lang tid har beboerne i de fem PCB-ramte højhuse vidst, at de skal flytte. Folkebladet har besøgt tre af dem, der endnu ikke har fået et nyt hjem, for at høre om situationen

Af Heiner Lützen Ank

Det kommer næppe som en overraskelse for nogen. Men fem af højhusene i Brøndby Strand skal rives ned. De er nemlig så forurenet med PCB, at det ikke kan betale sig at renovere dem.

Beslutningen har været kendt i et stykke tid og en stor del af de faste beboere er allerede blevet genhuset, i Brøndby Strand, et andet sted i Brøndby, eller et helt andet sted i Danmark.

Men en lille gruppe mangler stadig at finde ud af, hvorfra deres verden skal gå fremover.

Kort før sommerferien inviterede Folkebladet sig selv på besøg hos tre af beboerne, der stadig venter på at finde et nyt sted at bo, for at høre nærmere om, hvordan de oplever deres situation.

Her kan du læse det første af disse interviews.

Emma Bernhard