Båd blev reddet fra at synke

Torsdag blev en båd i Brøndby Havn reddet fra at synke. Det krævende dog en stor indsats fra flere parter. Foto: Lars Jonasson

BRØNDBY. Torsdag blev en båd i Brøndby Havn med nød og næppe reddet fra at synke. Men det krævede en hård fælles indsats

Af Heiner Lützen Ank

Der udspillede sig torsdag et mindre drama i Brøndby Havn, da en gæstende sejlbåd pludselig sank ved anløbsbroen.

Gæstesejleren var anløbet Brøndby Havn om formiddagen og var derefter taget til København.

I løbet af eftermiddagen blev det bemærket, at båden var på vej til at synke. Politi og beredskab blev derfor tilkaldt.

De kunne dog heldigvis konstatere, at der ikke var nogen om bord, men tilbage stod dog opgaven med at få båden hævet igen.

Til alt held var der nogle hjælpsomme lokale sejlere med viden på dette felt til stede, så ved fælles hjælp kunne båden atter komme til overfladen.

Blandt andet blev der lånt et par store fendere fra Marinehjemmeværnet, der blev brugt som hæveballoner, ligesom et byggefirma udlånte nogle kraftige dykpumper, så vandet kunne pumpes ud.

Da båden var bragt til overfladen, blev det konstateret, at bådens egen lænsepumpe var monteret forkert, så da pumpen på et tidspunkt var gået i stykker, kunne vandet løbe ind i båden.