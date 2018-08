Bach og bibelen

Ditte Gråbøl og Sven Verner Olsen gæster Glostrup Kirke. Foto: Pressefoto

GLOSTRUP. Skuespilleren Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire evangelier, og organisten Sven Verner Olsen spiller de tilhørende værker af Bach

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag den 2. september klokken 19.30 er der en særlig oplevelse i Glostrup Kirke, nemlig et vekselspil mellem Bibelens ord og musik af Johann Sebastian Bach.

At teksterne gengives fortællende, skal give en fornemmelse af, hvordan man i de allerældste menigheder fortalte de bibelske hændelser – før de blev skrevet ned. Teksternes indhold bliver nærværende og vedkommende på en anden måde, end når de blot læses op.

Et af resultaterne af Luthers arbejde i 1500-tallet var oversættelsen af Bibelen til modersmålet. Den effekt, det gav, da evangeliernes beretning om Jesu liv kunne fortælles på et forståeligt sprog, vil vi gerne give et indtryk af.

Hertil kommer så Bachs musik, som er inspireret af både de lutherske salmer og de bibelske tekster – og som føjer sig ind imellem teksterne og uddyber dem. Man lytter til musikken på en anden måde, når man har den bibelske beretning i baghovedet – og teksterne bundfælder sig på en anden måde, når man hører musikken.