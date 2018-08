Børn og unge fortæller igennem kunst

Emra Ozemaili (tv) og Kiyan Shah har lavet musik under Streetart Festival. Her taler de med en af pigerne, der skal danse i deres musikvideo. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. For tiden er børn og unge fra Brøndby Strand i gang med at udtrykke deres drømme og håb igennem forskellige former for kunst. Det hele kulminerer med stor udstilling på lørdag

For tiden er der fokus på Streetart i Brøndby Strand.

Således er Brøndby Strand projektet, organisationen Turning tables, Cph Photo Festival og Lejerbo gået sammen om at skabe Streetart Festival i Brøndby Strand, der løber af stablen frem til den 18. august.

Idéen med festivalen er at hjælpe områdets børn og unge til kunstnerisk at udtrykke deres drømme og håb.

Noget man har stor erfaring i hos organisationen Turning tables, der siden 2009 har hjulpet udsatte unge til at udtrykke sig igennem kunst.

Således har Turning tables arbejdet med film, foto og musik i så forskellige lande som Jordan, Myanmar og Tyskland.

Og nu altså også i Brøndby Strand, fortæller Marija Bukauskait, projektleder for Turning tables i Danmark.

– Vi hjælper udsatte unge med at udtrykke deres drømme og håb igennem kunst. Måden, vi arbejder på, er forskellig fra land til land. Men tilgangen er den samme, at få de unge til at bruge kunst som udtryksform. Vi har tidligere arbejdet i asylcentre i Danmark, men det er første gang, vi arbejder i et boligområde som Brøndby Strand.

Sætter musik til

Således hjælper medarbejderne fra Turning tables, igennem det to uger lange projekt, børnene med at lave musik, film og graffiti.

Alt sammen med udgangspunkt i det, der fylder i børnenes og de unges verden, fortæller Marija Bukauskait:

– Vi har for eksempel en container, hvor der er et musikstudie. Vi hjælper med at skrive sange, og når de så er færdige, kan vi indspille dem i studiet. Vi hjælper også med at lave musikvideoer.

Og de temaer, der bliver berørt, spænder vidt.

– De laver sange om at være unge, om at bo her og det at have venner. De når vidt omkring.

Det er imidlertid ikke kun børnenes og de unges eget liv, der bliver sat fokus på, fortæller Marija Bukauskait:

– Andre er rundt og lave små film og interviews, hvor de taler med de lokale. Dermed bliver projektet interaktivt, altså noget hvor man kommer hinanden ved og får talt med nogen, man ikke normalt taler med.

Der sker noget

Projektet kører nu på anden uge, og helt fra begyndelsen har der ifølge Marija Bukauskait været stor lyst til at være med:

– De første kom, da vi slog vores ting op. Siden da er børnene og de unge løbende kommet for at være med.

Også forældre har kigget forbi Turning tables tilholdssted ved Hallingparken.

– Vi har også haft besøg af flere forældre, der bare lige vil se, hvad der sker. De er glade for, at der sker noget. Så det er ret fedt.

De forskellige værker, som børnene og de unge laver, skal alle udstilles, fortæller Marija Bukauskait:

– Der er en stor udstilling på lørdag (den 18. august, red.). Det vil være i forbindelse med de gavlmalerier, som også er en del af projektet. Her vil børn sammen med udøvende kunstnere lave gavlmalerierne. Der vil også være musik, så det bliver forhåbentlig en festlig dag.

Kræver hårdt arbejde

Kiyan Shah og Emra Ozemaili, der begge lige er begyndt i sjette klasse på Brøndby Strand Skole, er to af de unge, der har brugt tid hos Turning tables.

– Vi kommer for at indspille vores sange og lave musikvideoer, fortæller Kiyan Shah.

– Vores sange handler om venskab, rap og street. Man skal tænke sig godt om, hvis man skal skrive en god sang, tilføjer Emra Ozemaili.

– Målet er at få lavet en sang. Hvis det bliver en succes, vil vi gerne sende flere ud. Det er godt at komme her, for vi kan få god hjælp, siger Kiyan Shah.

På lørdag fra kl. 15.00 og frem er der mulighed for at se de film, fotos og andre værker der er lavet i løbet af ugerne.

Det foregår på parkeringspladsen ved Mæglergårdsstien, Hallingparken