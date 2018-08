Børn og unge har sat kunstnerisk aftryk på Brøndby Strand

Da Street Art Festivalen i Brøndby holdt afslutningsfest den 18. august, var der naturligvis musik, og naturligvis stod de lokale børn og unge for den. Foto: Marine Gastineau

BRØNDBY. Street Art festivalen i Brøndby Strand, hvor unge tog livtag med kunsten, blev afsluttet med et brag den 18. august

Af Heiner Lützen Ank

Fra den 6. til 18. august blev der afholdt Street Art Festival i Brøndby Strand.

Festivalen var arrangeret af Brøndby Strand Projektet, Turning Tables og Copenhagen Photo Festival og formålet var at give områdets børn og unge mulighed for at udtrykke sig igennem kunst.

En af de unge, der deltog i festivalen, var Idris på ti år.

Han har i løbet af festivalen både nået at indspille en sang, tage billeder til fotoudstillingen samt male graffiti, og da festivalen blev afsluttet med en stor udstilling den 18. august, glædede Idris sig til, at hans forældre, søskende og alle dem fra gården skulle se ham optræde. Faktisk var Idris så spændt, at han blev nødt til at løbe lidt, lave englehop og tjatte til sin lillebror for at komme af med noget energi.

Samlet til fællesskab

Det er professionelle og udøvende kunstnere, der har hjulpet børnene, blandt andet Mija, der har givet børnene et indblik i graffitiens verden.

– Graffiti er en egosport, som paradoksalt nok trives bedst i et kreativt fællesskab. Her i Brøndby Strand har de unge skulle blive enige om, hvad deres fælles værk skal forestille. Det stiller store krav til de unge at kunne forene deres individuelle idéer til et samlet hele.

Stolte forældre

Nadja er mor til Aisha på 11 og Yousef på 8. Begge børn har i løbet af de to uger deltaget i de forskellige kreative værksteder.

For Nadja har festivalen været en positiv oplevelse.

– Det er vigtigt, at vi allesammen støtter op, når der sker noget socialt i vores område. Det er den eneste måde, vi kan skabe sammenhold i gården og sikre os, at der bliver ved at ske spændende ting for vores børn.

Mere kunst på væggene

For Anette Jönsson og Søren Hansen, der begge er afdelingsbestyrelsesmedlemmer, er dagen også en kulmination på en lang proces.

Først skulle der søges penge hos Brøndby Strand Projektet og Lejerbos Kunstfond. Så skulle der vælges kunstnere og så skulle al logistikken omkring de praktiske forhold på plads.

Det er derfor to glade afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der kigger ud over de fremmødte, da forløbet blev sluttet af den 18. august.

– Det er skønt at se, at ungerne er i gang med kreative aktiviteter, som får dem væk fra skærmene og ud i fællesskabet. Ungerne har været ellevilde, og jeg må også sige, at jeg er vildt imponeret over kvaliteten af de ting, som de har fået lavet her i de forløbne uger, siger Anette Jönsson.

En tilfredshed Søren Hansen deler, også selvom det kræver forandring i hans liv.

– Jeg glæder mig meget over, at vi har fået noget flot at kigge på her i afdelingerne. Det er sjovt at se, hvor mange der lige har været nødt til at stoppe op for at følge maleriernes tilblivelse og det har også givet anledning til en hel masse samtaler blandt beboerne. Nu bliver den næste udfordring, at jeg bliver nødt til at lægge mine daglige gåture om, så jeg kan være sikker på at komme forbi de flotte malerier. De lyser Brøndby Strand op, og man bliver i godt humør af at se på dem, så det vil jeg ikke gå glip af.