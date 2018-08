Brøndby Cup havde endelig held med vejret

Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. For første gang i mange år var arrangørerne af Brøndby Cup heldige med vejret. Det gav masser af mennesker i området og god stemning. Fra deltagerne var der også ros

Af Jesper Ernst Henriksen

Fra onsdag til søndag var der Brøndby Cup på banerne omkring Brøndby Stadion. Det var en stor succes, siger Michael Espersen, der er ansvarlig for organiseringen.

– Det er gået fremragende. Vi har været heldige med vejret i år. Alle de andre år, jeg har været med til at arrangere Brøndby Cup har vi haft regnvejr nogle dage. Det havde vi ikke i år, så der har været rigtig mange mennesker for at kigge. Det har vi også kunnet mærke på omsætningen i boderne, siger han.

Der har også været ros fra deltagerne.

– Også selve afviklingen af turneringen har vi fået ros for. Der har været få mindre problemer, det er der altid i et stort event, men i det store hele er det gået godt, siger han.

Tre turneringer

Brøndby Cup består af tre separate turneringer. Der er en elite cup, som startede onsdag. Her har Brøndby inviteret de bedste U13, U14 og U15 hold fra Danmark og der deltog også et par hold fra Sverige og Norge.

Fredag startede bredde turneringen, der er den helt store turnering med hold fra hele verden.

Lørdag og søndag var der også mini cup, hvor de aller mindste fra klubber på Sjælland mødes i en turnering, hvor de spiller fem mod fem.

En af deltager i denne var Legolas, der spiller fodbold i Brøndby. Han havde glædet sig til at komme til Brøndby Cup og se holdkammeraterne igen efter sommerferien.

– Det er sjovt at spille turnering og sjovt at spille fodbold, siger han.

Det var dog ikke gået så godt, da Folkebladet talte med ham.

– Det er gået dårligt, vi har tabt de to første kampe, siger han.

Hans far, Peter Ottosen var godt tilfreds med turneringen.

– Det er som om vejret er lidt mere taknemmeligt i dag. I går var det bagende varmt. Det er et udemærket stævne, der god holdånd på holdet, siger han.

Rykker sig

Til elite cuppen havde Brøndby to hold i finalerne. U13 drengene vandt deres finale, mens U15 drengene tabte finalen til norske Vålerenga efter straffesparkskonkurrence. Brøndbydrengenes træner, Sune Jensen var dog stadig tilfreds med turneringen.

– Jeg synes, det er gået godt. Vi er blevet bedre kamp for kamp. Spillerne har rigtig fået Brøndby-stilen ind under huden, siger han.

I denne sæson er alle Brøndbys Master Class hold begyndt at spille samme type fodbold som superligaholdet. Det var derfor ofte, at man hørte træneren stå på sidelinjen og råbe det ord, der skal kendetegne Brøndbys spil: Genpres. Det bliver spillerne bedre til kamp for kamp.

– Det primære fokus for os er at gøre spillerne klar til at tage det næste skridt i deres udvikling, siger Sune Jensen.

God turnering

Deltagerne fra Vålerenga var selvfølgelig glade for at vinde turneringen, siger deres træner Mohammed Dajani.

– Vi er super godt tilfredse. Vi blev kun nummer to i vores gruppe, men vi troede hele tiden på at vi kunne vinde turneringen, og det gjorde vi, siger han.

Han er glad for tilbuddet om at spille mod de bedste U15 hold i Danmark.

– Det er en elite-turnering, en af de bedste i Skandinavien. Vi betrager os som et af de bedste U15 hold i Skandinavien, så det passede perfekt. Vi har haft et rigtigt gode forhold til turneringen. Den skole, vi boede på, ligger tæt på stadion, så vi skulle ikke køre i bus til kampene. Vi havde perfekte muligheder for at kontrollere restitution og hvilken mad, spillerne fik at spise. Atmosfæren til turneringen har også været i top, siger han.