Brøndby tabte i Parken

Ante Ercerg (nr. 50) scorede Brøndbys mål, da de blå-gule søndag tabte til FC København i Parken. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Søndag var Brøndby IF på besøg hos FC København i Parken. Det blev desværre til et nederlag til de blå-gule

Af Heiner Lützen Ank

Søndag kl. 16 blev der fløjtet op til kampen mellem FC København og Brøndby IF i Parken.

Inden kampen indtog Brøndby IF førstepladsen i Superligaen, ligesom de blå-gule havde vundet de seneste fire ud af fem kampe mod FC København.

Der var derfor masser af optimisme og selvsikkerhed at spore hos holdet fra Vestegnen.

Desværre tabte Brøndby IF dog kampen 3-1.

Dermed rykkede Brøndby ned på den øjeblikkelige fjerdeplads i Superligaen.

Brøndbys målscorer blev Ante Ercerg.

På torsdag spiller Brøndby hjemme i kvalifikationen til Europa League.