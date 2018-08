Bronzemedalje til DM

Magnus Nordal Terkildsen fik en 3. plads til DM i Cadett Junior klassen. Foto: Dr. K/BGK

SPORT. DM i gokart blev afholdt den 11. og 12. august i Ikast og der var igen masser af BGK’ere med til mesterskabet

Af Jesper Ernst Henriksen

Der har været 65 sommerdage i år, men det er altid regnvejr, når DM bliver afholdt, og denne gang var vejret meget skiftende. Derfor har der været en masse udfordringer for kørere og mekanikere, især opsætning af kart til skiftende vejr og vand i karburatorer var en udfordring.

Hos Cadett Mini havde Børnenes Gokart Klub (BGK) fra Brøndby fem debutanter til DM, og i finalen havde de tre BGK’erne i top 10 med BGK’eren Romeo Haagh på en 6. plads i sin først sæson udendørs, Oliver Honoré på en 8. plads og Oliver B. Larsen på 10. plads, Oliver Fodor Rasmussen på en 11. plads og William Willaume Li Andreasen udgik efter to omgange på grund af vand i karburatoren.

Hos Cadett Junior havde BGK seks kørere med til DM og i finalen havde de tre i top fem med BGK’eren Magnus Nordal Terkildsen på en 3. plads, Jonathan Weywadt på en 4. plads, Marcus Skjellerup på en 5. plads, Karl Birkebæk på en 13. plads og Christian Dannemand Jørgensen på en 15. plads. Anton Saugmann Güllich udgik i finalen på grund af vand i karburatoren fra 4. position, hvor der var otte omgange tilbage.

I OK Junior havde BGK tre kørere med til DM og i finalen sluttede alle tre i top 10, hvor Emil Tanggaard fik en 5. plads, Noah Degnbol en 6. plads og William Wulf en 7. plads.

Hos OK havde BGK en kører med til DM. Oliver Skjellerup fik en 4. plads i finalen.

Hos KZ2 havde BGK to kørere med til DM. Emil Daniel Holm Lassen fik en 11. plads i finalen og Gustav Krogh fik en 16. plads i finalen.