Cykeltyveri blev opdaget

BRØNDBY. Retten i Glostrup varetægtsfængslede mandag tre mænd for indbrud hos en cykelhandler i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Tre mænd på 25, 28 og 39 år blev mandag sigtet for at have brudt ind og have stjålet cykler til en værdi af over en halv million kroner hos en cykelhandler i Brøndby.

Klokken 01.57 natten til mandag modtog Københavns Vestegns Politi således en anmeldelse om, at et indbrud var i gang hos cykelhandleren og sendte flere patruljevogne til stedet.

Her fik betjentene øje på en varevogn, som var i gang med at køre fra stedet. Varevognen blev bragt til standsning, men føreren forsøgte at flygte. Føreren blev løbet op og anholdt ved brug af politihund og i varevognen fandt politiet 18 cykler.

Behandlet for hundebid

Samtidig havde et vidne set to andre mænd der forsøgte at gemme sig i et grønt område nær cykelhandleren. Også de blev fundet ved hjælp af politihunde. To af de mistænkte mænd blev efterfølgende behandlet for hundebid.

De tre mænd blev varetægtsfængslet i to uger.