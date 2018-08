Dårlig behandling af demente

Af Helle Hartung, Vestergårdsvej 107 St tv, 2600 Glostrup

Jeg er i den grad chokeret og harm. Og vil med det samme sige at det ikke er personalet, jeg klandrer.

Den 7. august blev jeg ringet op og fik at vide, at min mor var sendt på ­hospitalet, med ondt i benet. Uden ledsager. Det skal lige siges, at min mor er dybt dement og intet sprog har. Hvordan har man tænkt sig, at hun skal tackle det, og hvordan skal sygehuset kunne det?

Fik at vide at der ikke er nogen at sende med. Det er mere end forkasteligt. Stort overgreb overfor min mor, men hospitalsportøren fortalte, at de til tider må sende patienter hjem, da de ikke må gøre noget uden samtykke. Hvor klogt er det?

Der er så meget, man ikke må i dag, hvor alt er overgreb, og de regler er der også mange af på plejehjemmet, hvor nogle er uhensigtsmæssige, men hvor er vi henne med den behandling af folk?

Desuden blev min mor sendt af sted kun iført ble og en bluse, efter hvad ­hospitalet har fortalt.

Gudskelov at jeg havde mulighed for at tage derud efterfølgende og rette op på noget af det.

Tænker meget om man også sender to årige alene af sted til skadestuen? For det er det niveau, hvor min mor befinder sig. Og hun kan tale mindre end en på to.

Forkasteligt.