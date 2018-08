Danmark Rundt suste forbi

Rytterne kom forbi Brøndby Stadion, hvor en del var ude for at kigge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY OG VALLENSBÆK. Søndag kørte Postnord Danmark Rundt gennem Vallensbæk og Brøndby, hvor mange var ude for at kigge på feltet

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag eftermiddag kom Postnord Danmark Rundt gennem Vallensbæk og Brøndby. De kom ind i Vallensbæk fra Ishøj Strandvej og fortsatte ligeud ad Søndre Ringvej til Sydgårdsvej, hvor de kørte til højre og fortsatte til Brøndbyvester Boulevard. Her fortsatte de til Park Allé, hvor de svingede til Højre ved Brøndby Rådhus og fortsatte helt til Avedøre Havnevej.

Hele vejen gennem Vallensbæk og Brøndby var der tilskuere langs ruten. Især omkring Brøndby Stadion var der en del, der havde valgt at komme tidligt mod stadion for at se rytterne komme forbi, inden de skulle ind at se Brøndby mod FCN.

Belgiske Tim Merlier (Verandas Wllems) vandt sin anden etapesejr i PostNord Danmark Rundt, da han var hurtigst i massespurten på Frederiksberg. Holdkammerat, landsmand og cykelcross-verdensmester, Wout Van Aert, blev løbets samlede vinder.

To danskere tog løbets øvrige podiepladser. Rasmus Quaade (BHS Almeborg-Bornholm) blev toer, mens Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) tog tredjepladsen.