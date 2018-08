Den nye kulturklub vokser

Kontra - Brøndbys KulturKlub har udvidet sine aktiviteter med en fodfoldafdeling. Tirsdag spillede de mod FC Græsrødderne. På lørdag arrangerer Kontra torvedag i Brøndbyøster. Foto: Kontra

BRØNDBY. Sidste år blev Kontra, Brøndbys KulturKlub, stiftet for at skabe fællesskaber gennem forskellige aktiviteter. Nu er fodbolden også blevet en del af aktiviteterne

Af Heiner Lützen Ank

Kontra – Brøndbys KulturKlub, der blev stiftet sidste år, har det primære fokus at lave kulturelle og kunstneriske aktiviteter i det lokale byrum for at styrke borgernes kreativitet og fællesskabsfølelse, fortæller Hajg Zanazanian, medstifter og tilføjer:

– Samtidig er navnet Kontra også en reaktion på den negative stempling, som mennesker i Brøndby ofte oplever fra folk udenfor bygrænsen. Derfor vil vi gerne være en kontra-spiller og vise at vi faktisk har en masse positive ting at byde på i Brøndby.

Torvedag på vej

For at opnå målet om at styrke fællesskabet i Brøndby, arrangerer Kontra ligesom sidste år torvedag ved Brøndbyøster Torv den 18. august.

Der vil igen i år være sceneprogram med blandt andet dans og musik, butikkerne holder åbent og lokale foreninger kommer forbi for at vise sig frem.

Fodbold skal samle

Den kommende torvedag er imidlertid ikke den eneste aktivitet, Kontra har sat i søen for at styrke fællesskabet.

Foreningen har nemlig også etableret en fodboldafdeling. I forbindelse med lanceringen af denne blev der i tirsdags afviklet en opvisningskamp mod FC Græsrødderne, kendt fra TV, og som består af tidligere professionelle fodboldsspillere.

Kampen blev spillet på Brøndbyvester Atletikstadion, cirka 200 tilskuere så Kontra tabe 2–9.

– Det gik godt. Jeg er tilfreds med, at vi formåede ikke at tabe med et tocifret tal, siger Hajg Zanazanian.

– Ligesom det andet, vi laver i Kontra, så er fællesskabet og muligheden for at vær medbestemmede i centrum i vores fodboldafdeling.

Torvedagen forgår den 18. august på plænen ved Brøndbyøster Torv kl. 10-18.