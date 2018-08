Den store lokale fest er kommet for at blive

Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Weekenden stod i musikkens, fællesskabets og engagementets tegn i Glostrup. Glostrup Festival har nemlig bidt sig fast som en ny byfest, på den store skala

Af Heiner Lützen Ank

– Må jeg sætte mig her? Der er nemlig lige straks mavedans, og det vil jeg gerne se.

Damen slår sig ned på bænkene ved madboderne. Og ganske rigtigt, få minutter senere kan man se danserne fra Danish Open Bellydance svinge rundt på den lille scene midt i Glostrup Festival.

– Jeg synes, det er et godt arrangement. Jeg har også været med de to andre år. Fordi jeg savnede de gamle byfester i Solbjergparken. Det her er god erstatning, og jeg kan godt lide, at programmet er så bredt.

Skabe Glostrupidentitet

I det hele taget var den lille scene på plænen, midt mellem madboder, musiktelt, Tivoli og den store musik­scene et vigtigt element i Glostrup Festival, der fandt sted i weekenden.

Her kunne man nemlig, ud over mavedans, også se en af de lokale foreninger, Hvissinge Danse Forening, der virkelig har taget Glostrup Festival til sig, give en prøvesmag på deres danseevner.

John Engelhardt (V), borgmester, fremhæver da også det lokale som et vigtigt pejlemærke ved festivalen, da Folkebladet spørger ham, hvorfor Glostrup Kommune nu for tredje år arrangerer en festival.

– Det er i grunden flot, at så relativ lille en kommune kan skabe noget, der er så stort. Men det er vigtigt, at vi gør det. For det er med til at skabe en fælles Glostrup­identitet. Og så er det et vigtigt arrangement for foreningerne. Det giver meget for dem at være med her og kunne præsentere sig.

Vise sig frem

En af de foreninger, der havde takket ja til at være med på festivalen, var Glostrup Fægteklub. En deltagelse med et klart formål.

– Vi er med i håbet om, at vi kan få nogle flere til at interessere sig for fægtning. Vi er en relativ ny klub, der blev startet op for fire år siden, da Dansk Fægteforbund startede flere klubber op her på Vestegnen, fortæller Kenni Grim, der er en af klubbens cirka 50 medlemmer.

En anden lokal forening, der havde takket ja til at deltage i festivalen var Mænds Mødesteder, et tilbud hvor fællesskabet mellem mænd er i centrum.

Et tilbud der i den grad er behov for, fortæller Søren Brandis:

– Vi ved, at mænd har sværere ved at skabe netværk end kvinder. Det betyder for eksempel, at kvinder lever længere tid end mænd. Vi tænkte at det ville være oplagt at være med et sted som her, så vi kan fortælle om vores tilbud, hvor man bare kan komme forbi i vores hus og være med. Men det er lidt svært at få mænd til at deltage. Jeg håber da, at nogen får øje på os her på festivalen.

Masser af musik

Musikken var igen i år en væsentlig del af Glostrup Festival.

Store navne som Wafande og Dodo and The Dodos spillede lørdag på den store musikscene. Og i musikteltet spillede forskellige bands fredag, lørdag og søndag.

Lørdag eftermiddag, lige inden regnen styrtede ned, havde Jan slået sig ned i musikteltet sammen med en gruppe venner.

– Jeg bor lige ovre på den anden side og skulle da lige mærke stemning. Det er en god tradition, og jeg tænker, det er med til at samle Glostrup.

Ved samme bord som Jan sidder Julie og Katja. De er begge midt i tyverne. De er sådan set godt tilfredse med festivalen. Der er dog en ting, der kunne være bedre, mener de.

– Der kunne godt være mere musik for de unge. Det er meget voksenmusik.

Ramme bredt

Når man arrangerer en festival, træffer man et valg i forhold til, hvem man gerne vil nå.

Et valg, Lotte Olsen fra Glostrup Kommune i høj grad har haft indflydelse på. Det er nemlig hende, der er den øverste ansvarlige for festivalen.

– Vi vil gerne ramme bredt, hvilket musikken blandt andet afspejler. Men vi har stor fokus på, at der skal være meget for børnene. Det er nemlig vigtigt, at det er en festival for hele familien. Og er der noget for børnene, så kommer forældrene også med. Derfor er aktivitetszonen så vigtig.

Selvom det i sidste ende er Lotte Olsen, der har det overordnede ansvar, så er festivalen netop en fælles indsats, slår hun fast.

– Jeg er virkelig imponeret over det engagement alle omkring festivalen har vist. Alle har taget et stort ansvar. Har der været problemer, så er det blevet løst.

Det er tredje år Glostrup Festival bliver afholdt. Det endelige deltagerantal var ikke opgjort, da Folkebladet havde deadline mandag kl. 11.30