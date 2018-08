Det tavse røde flertal

DEBAT. Marlene Frandsen, medlem af kommunal­bestyrelsen for Venstre

Af Marlene Frandsen, medlem af kommunal­bestyrelsen for Venstre

Den 22. august var der ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde i Glostrup. Det røde flertal stillede forslag til en ny styrelsesvedtægt for Glostrup Kommune. Et forslag som SF’s Palle Laustrup tidligere har udtalt ”skulle være med til, at sætte Venstre og Dansk Folkeparti udenfor indflydelse”, i modsætning til Torben Jensens (A) udtalelse den 20. juni til Altinget ”at flertallet ikke vil ændre på udvalgsstrukturen” med følgende præcisering, ”Vi fortsætter med den udvalgsstruktur, som der er nu, og har ingen intentioner om at ændre denne.

Tager man denne udtalelse og præcisering for pålydende, er de snitfladeproblemer, der er begrundelsen for ændringen af styrelsesvedtægten, altså opstået mellem d. 20. juni til d. 15. august hvor der var politisk ferie i Glostrup, men hvor det nye røde flertal planlage deres magtovertagelse, som man kunne læse i Folkebladet den 14. august, meget tankevækkende.

I Folkebladet i sidste uge efterlyste Lars Thomsen flere spørgsmål fra Venstre og Dansk Folkeparti. Der kom en byge af spørgsmål fra Venstre og DF til det nye røde flertal, men svarene udeblev. Lars Thomsen forsøgte halvhjertet at svare på, hvor hans juridiske vurdering af ændringsforslagets lovlighed stammede fra, men svaret svæver i vinden.

Lars Thomsen henviste notatet fra KL, der reelt blot konstaterer, hvilke begrundelser der vil gøre en ændring af styrelsesvedtægten lovlig, bl.a. snitfladeproblemer i udvalgsstrukturen. Ingen fra det røde flertal kunne dog redegøre konkret for, hvor de snitfladeproblemer er, hvornår de er konstateret, hvorfor ingen tidligere har påpeget disse snitfladeproblemer eller hvorfor bymidteudvalget populært kaldet §17, stk. 4 udvalg skulle nedlægges.

Før sommerferien havde det røde flertal meget travlt med at fortælle, hvordan de vil ”samarbejdet”, men ikke engang simple spørgsmål ville de svare på.

Det er en hån mod kommunalbestyrelsen og den sal, hvor vi skal have den demokratiske debat. Det er en hån mod Glostrup Kommunes borgere, hvis interesser vi skal varetage.